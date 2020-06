22 giu 2020 19:48

IL PREZZO DI UNA VITA – DUE TOSSICODIPENDENTI CINESI HANNO VENDUTO IL FIGLIO PER POTERSI COMPRARE LA DROGA E RIPAGARE I DEBITI - DOPO ESSERE ENTRATI IN CONTATTO ONLINE CON UNA COPPIA CHE NON POTEVA AVERE FIGLI, I QUATTRO SI SONO ACCORDATI PER LO SCAMBIO: POCO PIÙ DI 7MILA EURO PER IL PICCOLO APPENA NATO – MA NON SAPEVANO CHE… - VIDEO