PRIMA DI UN'ALTRA TRAGEDIA - SEQUESTRATO IL VIADOTTO "BISANTIS", NOTO COME PONTE MORANDI DI CATANZARO, PER EFFETTUARE ACCERTAMENTI TECNICI SULLO STATO DELLA STRUTTURA - I PM HANNO DISPOSTO SEI MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI ALCUNI IMPRENDITORI ACCUSATI DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI, AUTORICICLAGGIO, CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI, ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE, FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE, CON L'AGGRAVANTE DI AVER AGEVOLATO ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO IN RELAZIONE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE