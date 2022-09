Da www.repubblica.it

carlo iii contestato a cardiff 2

Prima contestazione in Galles per Carlo III. Durante la sua visita a Cardiff, mentre salutava la folla osannante, un uomo dietro alle transenne lo ha chiamato per nome e gli ha rivolto la sua protesta. "Lottiamo per riscaldare le nostre case e dobbiamo pagare per la tua parata. Il contribuente paga 100 milioni per te. Non sei il mio re". La voce fuori dal coro si è udita distintamente. Carlo, dopo aver ascoltato il contestatore, lo ha liquidato con un "Oh".

