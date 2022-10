4 ott 2022 16:44

PRIMA ERA MILITARE, POI AGENTE DEI SERVIZI SEGRETI ITALIANI E INFINE 007 DELLO STATO DEL VATICANO: NON È LA TRAMA DI UN FILM MA È L'INCREDIBILE VICENDA DI GUIDO UMBERTO - IL 47ENNE, TRUFFATORE SERIALE, IN REALTÀ NON ERA NIENTE DI CIÒ CHE MILLANTAVA ED È STATO CONDANNATO A 4 ANNI E 10 MESI - UMBERTO ERA RIUSCITO A CREARSI UN PERSONAGGIO ABBASTANZA CREDIBILE DA TRUFFARE UNA SERIE DI IMPRENDITORI ALLOCCONI CHE PAGAVANO DAI 2MILA AI 4MILA EURO PER UN AIUTINO CON LE LORO PRATICHE TRIBUTARIE