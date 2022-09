14 set 2022 12:22

LA PRIMA MOSSA DEL RE: LICENZIARE! – ORA CHE CARLO NON È PIÙ PRINCIPE DI GALLES E I SUOI UFFICI SI SPOSTERANNO A BUCKINGHAM PALACE, DECINE DEI 101 IMPIEGATI CHE HANNO LAVORATO PER ANNI SOTTO DI LUI PERDERANNO IL LAVORO – IL “GUARDIAN” HA RIVELATO CHE LE LETTERE DI PREAVVISO SONO ARRIVATE MENTRE ERA IN CORSO LA COMMEMORAZIONE PER LA REGINA A EDIMBURGO…