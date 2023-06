PRIMA TI BASTONO, POI PARLIAMO: LA STRATEGIA DEL DIALOGO TRA USA E CINA – DOPO L’INCIDENTE RISCHIATO SULLO STRETTO DI TAIWAN, ORA PECHINO E WASHINGTON PARALANO DI “COLLOQUI SCHIETTI E COSTRUTTIVI” TRA I LORO DIPLOMATICI. ALCUNI DIPLOMATICI USA HANNO INCONTRATO A PECHINO IL VICE MINISTRO DEGLI ESTERI, MA ZHAOXU, E IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI AMERICANI, YANG TAO – MA LE POSIZIONI NON CAMBIANO: XI JINPING CONSIDERA TAIWAN ROBA SUA. COSA CHE, PERALTRO, GLI AMERICANI GLI HANNO SEMPRE PERMESSO, ADERENDO ALLA TEORIA DELL’UNA SOLA CINA

(ANSA) - L'assistente segretario di Stato Usa per gli Affari dell'Asia orientale e il Pacifico, Daniel Kritenbrink, e la direttrice senior per la Cina del Consiglio di sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Sarah Beran, hanno incontrato a Pechino il vice ministro degli Esteri, Ma Zhaoxu, e il capo del dipartimento per gli Affari americani e Oceania, Yang Tao, nel mezzo delle nuove tensioni bilaterali.

Le parti, secondo una nota della diplomazia cinese, "hanno condotto una comunicazione schietta, costruttiva e fruttuosa sulla promozione del miglioramento delle relazioni sino-americane e sulla corretta gestione e controllo delle differenze".

IL MOMENTO IN CUI LA NAVE DA GUERRA CINESE TAGLIA LA STRADA AL CACCIATORPEDINIERE USA NELLO STRETTO DI TAIWAN

I colloqui si sono tenuti "in conformità con il consenso raggiunto" a Bali dai due capi di Stato, Xi Jinping e Joe Biden, lo scorso novembre. La Cina, ha aggiunto la nota, "ha chiarito la sua solenne posizione su Taiwan e su altre importanti questioni di principio. Entrambe le parti hanno convenuto di continuare a tenere le comunicazioni".

La visita a Pechino di Kritenbrink e Beran ha fatto seguito al rifiuto del ministro della Difesa cinese Li Shangfu, soggetto alle sanzioni americane dal 2018 per l'acquisto di aerei da combattimento e attrezzature dalla Russia, di incontrare a Singapore, a margine dello Shangri-La Dialogue tenutosi nel fine settimana, il capo del Pentagono Lloyd Austin. Oltre che ai recenti casi di incidenti sfiorati nelle acque e nei cieli del mar Cinese meridionale tra unità navali e aeree dei due Paesi.

"I funzionari hanno chiarito che gli Usa avrebbe fatto valere e difeso con vigore gli interessi e i valori degli Stati Uniti", ha rimarcato invece una nota del dipartimento di Stato americano. L'arrivo del 4 giugno a Pechino della delegazione statunitense ha coinciso con il 34/mo anniversario della sanguinosa repressione del 1989 da parte delle truppe dell'Esercito popolare di liberazione cinese contre gli studenti che manifestavano a Piazza Tienanmen a favore delle riforme democratiche.

Il portavoce per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha difeso lunedì i tempi dell'incontro, spiegando che il viaggio era stato "pianificato da tempo" e che "questo è il modo in cui i programmi hanno funzionato". L'amministrazione del presidente Joe Biden sta spingendo per ripristinare le comunicazioni con la Cina, nel mezzo del deterioramento delle relazioni su questioni che vanno da Taiwan alle attività militari di Pechino nel mar Cinese meridionale fino alla guerra tecnologica. Anche il Global Times, il tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo, ha criticato la visita di Kritenbrink, scrivendo nella tarda serata di domenica che era più motivata dall'obiettivo di Washington di presentarsi come la parte in cerca di comunicazione

