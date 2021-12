11 dic 2021 09:24

PER LA PRIMA VOLTA IN AMERICA, IL SINDACATO ENTRA A “STARBUCKS” – NELLO STATO DI NEW YORK, I DIPENDENTI DELLA CATENA DI CAFFETTERIE HANNO ADERITO AL “WORKERS UNITED”, UNO DEI PIÙ GRANDI SINDACATI NEL PAESE – LA DECISIONE POTREBBE CAUSARE UN EFFETTO A CATENA SUGLI OLTRE 9MILA NEGOZI DELL’AZIENDA – I LEADER DELLA COMPAGNIA SI ERANO MOBILITATI PER “SALVARE I NEGOZI DALLA SINDACALIZZAZIONE”, MA NON SONO RIUSCITI A FERMARE L’INIZIATIVA…