Estratto dell’articolo di Luca Monaco per “la Repubblica – Edizione Roma”

Le hanno dato un colore tendente al blu, una forma attrattiva almeno quando il nome: la "Blu punisher", la nuova droga sintetica più pericolosa in commercio, con una percentuale di principio attivo cinque volte più forte di una comune pastiglia di Mdma, è sbarcata a Roma. I primi sequestri risalgono all'anno scorso, non in Italia, ma dalle parti di Manchester, in Inghilterra.

[…] I militari, in servizio al Pigneto, hanno fermato in strada un 25enne del Gambia: l'uomo aveva nelle tasche 18 grammi di hashish, 14 di marijuana, tre grammi di cocaina e sette grammi della potentissima "Blue Punisher". […] Per la prima volta è stata trovata a Roma la pasticca triangolare con il calco del teschio dell'antieroe Marvel The Punisher. […]

L'Mdma è una sostanza che facilita la rimozione delle barriere comunicative, l'uso della parola e fa si che chi la assume riesca a ballare per ore senza avvertire fame o stanchezza. Assunta in dosi eccessive provoca una lunga serie di controindicazioni, dalla contrazione della mascella alle difficoltà respiratorie, l'aumento della sudorazione, dolori di stomaco.

Il fatto che sia stata rintracciata indosso a un pusher al Pigneto induce a pensare che anche la " Blu punisher” […] possa essere ricercata dai frequentatori dei festini a base di chem sex […]

Estratto dell’articolo di Karen Leonardi per “il Messaggero”

È considerata la pasticca più forte al mondo, la più pericolosa in assoluto e si sta facendo largo tra i più giovani, con effetti devastanti. Ora è arrivata anche a Roma. L'allarme sulle pillole più potenti, chiamate Blu Punisher, in considerazione del colore e del logo impresso, il teschio del protagonista del mondo Marvel, l'antieroe The Punisher (il Vendicatore), circola da mesi in Europa. Anche mezza compressa della droga blu viene ritenuta potenzialmente letale.

[…] La droga, testata per ben due volte presso la Manchester Metropolitan University, è risultata contenere 477 mg di Mdma, fino a 5 volte di più del principio attivo dell'ecstasy - una quantità in grado di causare danni gravissimi a livello neurologico.

GLI EFFETTI Una droga che elimina qualsiasi freno psicologico o emotivo, spiegano gli esperti, ma ci sono dei costi in termini di salute e di rischio e sono molto alti. Infatti se esistono fondati motivi di credere che, a lungo termine, l'uso di ecstasy possa condurre non solo a patologie neuropsichiatriche correlate alla deplezione di serotonina ma anche quelle correlate alle deficienza di dopamina quali, ad esempio, il morbo di Parkinson, non possiamo immaginare quanto un dosaggio di md-ma come quello contenuto nelle Blue Punisher' possa essere devastante, anche a breve termine. […]