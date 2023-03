IL SESSO ANALE È TUTTA UNA QUESTIONE DI TOCCO – ECCO LE TRE TECNICHE DI STIMOLAZIONE PREFERITE DALLE DONNE PER MASSIMIZZARE IL PIACERE – PERCHÉ NON SEMPRE SERVE ARRIVARE FINO IN FONDO PER GODERE – L'ANAL SHALLOWING, L'ANAL SURFACING E L'ANAL PAIRING SONO STATE INDIVIDUATE E DESCRITTE IN MANIERA DETTAGLIATA DA UN GRUPPO DI RICERCATORI STATUNITENSI CHE HANNO ABBATTUTO GLI ULTIMI TABU' SULL'IMPORTANZA DEL CULO NEL SESSO