I PRIMI BOLLORI ESTIVI RIACCENDONO LA ROMA GODONA! – SULLA TERRAZZA DEL PALAZZO FENDI, NEL CUORE DELLA CAPITALE, ALESSIA MARCUZZI ED ELENA SANTARELLI SI SONO SCATENATE DANZANDO ALL’INAUGURAZIONE DEL “RHINOCEROS ROOFTOP", (AVVISTATI ANCHE LA BALLERINA ELEONORA ABBAGNATO E FULVIO ABBATE) – "A-LESSA" DOPO LA ROTTURA CON PAOLO CALABRESI, SI DIVERTE A RITMO DI MUSICA E APERITIVI (C'ERA ANCHE IL SUO "TOYBOY" 32ENNE JODY PROIETTI?) - ELENA SANTARELLI SI È PRESENTATA SCORTATA DA SUO MARITO BERNARDO CORRADI...

Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli infiammano la notte romana. Le due showgirl hanno dato spettacolo lunedì sera improvvisando un balletto super sexy durante la serata inaugurale del Rhinoceros Rooftop, all'ultimo piano del palazzo dell'arte di Alda Fendi, nel cuore della Capitale. […]

Bustier attillatissimmo, con ricami e trasparenze, la conduttrice che ha segnato il suo ritorno in tv con Boomerissima ha messo in risalto le sue forme generose e non si è risparmiata nel ballo. E la Santarelli (accompagnata dal marito Bernardo Corradi) non è stata da meno.

In completo giacca e pantaloni rosa e micro top in paillettes, è stata proprio lei a pubblicare in un post su Instagram (che Alessia ha riproposto tra le storie) il siparietto che ha fatto impazzire presenti, fotografi e follower. «Girls just want to have fun», le ragazze vogliono solo divertirsi, per dirla alla Cyndi Lauper.

Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli hanno partecipato alla serata inaugurale del Rhinoceros Rooftop, all'ultimo piano del palazzo dell'arte di Alda Fendi al Velabro. La terrazza è ora gestita dai fratelli Ceglia, già proprietari del palazzo Manfredi, location del ristorante stellato Aroma, che con loro hanno portato anche lo chef Giuseppe Di Iorio. Tra le altre celebrità presenti, la ballerina Eleonora Abbagnato e lo scrittore Fulvio Abbate.

