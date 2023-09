I PRIMI DUE INDAGATI PER L'INCIDENTE ALLA STAZIONE DI BRANDIZZO SONO L'ADDETTO DI RFI, ANTONIO MASSA, 46 ANNI E ANDREA GIRARDIN GIBIN, 52 ANNI. IL PRIMO AVREBBE DOVUTO VIGILARE SUL CANTIERE DOVE SONO STATI TRAVOLTI I 5 OPERAI. IL SECONDO È CAPOCANTIERE DELLA "SIGIFER", SOCIETÀ A CUI ERA APPALTATO IL LAVORO DI MANUTENZIONE. ENTRAMBI ERANO SUL LUOGO DELL'INCIDENTE E SI SONO SALVATI PER MIRACOLO - SECONDO LA PROCURA, MASSA AVREBBE DOVUTO IMPEDIRE AGLI OPERAI DI INIZIARE I LAVORI...

1-STRAGE DI BRANDIZZO, È INDAGATO ANTONIO MASSA, L’ADDETTO RFI SOPRAVVISSUTO CHE AVREBBE DOVUTO IMPEDIRE I LAVORI SUI BINARI

treno uccide cinque operai alla stazione di brandizzo torino 7

La procura di Ivrea ha iscritto nel registro degli indagati il primo nome per la strage ferroviaria di Brandizzo costata la vita a cinque operai travolti da un treno in transito. È quello di Antonio Massa, 46 anni, l’addetto di Rfi che doveva vigilare sul cantiere in cui erano impegnati gli operai della società Sigifer di Borgovercelli.

Salvatosi dalla tragedia poiché era ad alcuni metri di distanza dal binario su cui erano in corso i lavori, Massa è stato ricoverato ieri per diverse ore perché rimasto in stato di shock dopo il dramma, ma è poi stato dimesso non avendo riportato ferite. Secondo l’ipotesi della procura, sarebbe stato lui a dover impedire agli operai di iniziare i lavori sul cantiere in attesa del passaggio del treno da Alessandria che li ha invece poi travolti. [...]

2-TRENO INVESTE OPERAI: INDAGATO ANCHE IL CAPOCANTIERE

(ANSA) - C'è un secondo indagato per l'incidente ferroviario Brandizzo, nel Torinese, che l'altra notte è costato la vita a cinque operai. Si tratta di Andrea Girardin Gibin, 52 anni di Borgo Vercelli, capocantiere della Sigifer e collega delle cinque vittime. Salvo per miracolo, perché ha intravisto i fari del treno in arrivo ed è riuscito a spostarsi sul secondo binario.

