DAI PRIMI GIORNI DELL'INVASIONE, GLI STATI UNITI HANNO FORNITO ALL'UCRAINA INFORMAZIONI ESSENZIALI CHE HANNO PERMESSO ALL'ESERCITO DI KIEV DI ABBATTERE UN AEREO RUSSO CARICO DI SOLDATI - SI TRATTA DI UN'OPERAZIONE DI CONDIVISIONE DATI SENZA PRECEDENTI CON UN PARTNER NON NATO - IN UN'ALTRA OCCASIONE SONO RIUSCITI A SALVARE UOMINI E MEZZI SPOSTANDOSI POCO PRIMA DI UN ATTACCO GRAZIE A UNA SOFFIATA DEGLI USA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Aereo russo IL-76

Gli Stati Uniti hanno fornito all'esercito ucraino informazioni in tempo reale sul piano di guerra di Putin, e grazie a questi dati nei primi giorni dell'invasione l'Ucraina è riuscita ad abbattere un aereo russo che trasportava centinaia di soldati.

Il successo dell'attacco dell'Ucraina all'aereo da trasporto russo IL-76 vicino all'aeroporto di Kiev a febbraio è arrivato grazie alle informazioni ricevute dagli Stati Uniti: un'operazione di condivisione di dati senza precedenti con un partner non NATO, hanno detto alla NBC ex e attuali funzionari statunitensi.

Esercito ucraino

Due di questi aerei sono stati abbattuti più o meno nello stesso periodo. I dettagli su quale dei due aerei sia stato abbattuto grazie all'intelligence statunitense non sono stati condivisi. La Russia non ha rivelato quante truppe sono morte, ma gli aerei possono trasportare fino a 150 soldati ciascuno.

Sebbene i russi alla fine abbiano preso l'aeroporto, la campagna dell'Ucraina nei cieli con l'intelligence statunitense ha compromesso le operazioni della Russia nella regione e ha aiutato l'Ucraina a combattere i suoi invasori, hanno aggiunto i funzionari, parlando in condizione di anonimato.

Esercito ucraino 2

«Fin dall'inizio, ci siamo spinti piuttosto in avanti condividendo informazioni strategiche e attuabili con l'Ucraina», ha detto alla NBC un funzionario statunitense informato sulla questione. Ha avuto un impatto sia a livello tattico che strategico. «Ci sono esempi in cui questo ha fatto una grande differenza». L'intelligence fornita dagli Stati Uniti ha consentito alle forze ucraine di sapere dove colpire, quali unità russe erano attive e quali esche e dove le forze d'invasione pianificavano di bombardare.

Un funzionario statunitense ha detto alla NBC che le operazioni segrete hanno salvato soldati e equipaggiamento ucraini facendo perdere tempo e munizioni alla Russia. «L'esercito russo ha letteralmente scavato campi vuoti dove un tempo erano state installate le difese aeree», ha detto il funzionario dopo che le forze ucraine sono state spostate a seguito di una soffiata degli Stati Uniti. «Ha avuto un enorme impatto sull'abilità dell'esercito russo sul campo».

Guerra Russia Ucraina

Dall'inizio della guerra, la Russia ha perso un totale di 873 carri armati, 2.238 veicoli corazzati, 179 aerei, 154 elicotteri e 408 sistemi di artiglieria, secondo i dati pubblicati questa settimana dalle forze di terra ucraine. L'organizzazione ha stimato che circa 21.000 combattenti russi sono stati uccisi nella guerra, mentre le stime di Stati Uniti e Regno Unito parlano di 15.000.

In totale, 317 ufficiali di grado di tenente minore e superiore sono stati uccisi in poco più di due mesi di combattimenti, ha pubblicato questa settimana il quotidiano russo MediaZona. Quasi un terzo proveniva dai gradi più alti - maggiore o superiore – tra cui almeno due generali e il vice comandante della flotta russa del Mar Nero.

Guerra Russia Ucraina 2

Il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha dichiarato: «Stiamo fornendo regolarmente informazioni dettagliate e tempestive agli ucraini sul campo di battaglia per aiutarli a difendere il loro paese dall'aggressione russa e continueremo a farlo».

Anche la CIA ha fornito informazioni su come le forze ucraine possono proteggere e trasportare al meglio i leader, incluso il presidente Volodymyr Zelenskyy, che è un obiettivo primario per gli invasori russi, ha riferito la NBC. I funzionari statunitensi hanno affermato che la CIA è attiva in Ucraina da quando la Russia ha sequestrato la Crimea nel 2014 per aiutare il paese dell'Europa orientale a cacciare le spie russe.

Perdite esercito russo

«Negli ultimi otto anni c'è stata una relazione molto solida tra le agenzie di intelligence statunitensi e gli ucraini», ha detto un funzionario alla NBC, osservando che è stato questo legame che ha permesso agli Stati Uniti di condividere prontamente le informazioni con l'Ucraina quando la Russia ha iniziato la sua invasione.

È probabile che gli Stati Uniti forniscano forme di intelligence ancora maggiori per aiutare l'Ucraina a reagire dopo che Avril Haines, direttore dell'intelligence nazionale, ha sospeso gli ordini che vietavano la condivisione di forme di intelligence per aiutare l’Ucraina a riconquistare territori o attaccare in Crimea o nel Donbas. Lo ha riferito la NBC.

GUERRA RUSSIA UCRAINA

Washington ha anche intensificato il suo sostegno alle forze armate ucraine all'inizio di questo mese con un pacchetto da 800 milioni di dollari che per la prima volta includeva artiglieria a lungo raggio con obice da 155 mm, veicoli corazzati e droni di difesa costiera. Il nuovo pacchetto porta l'aiuto totale fornito all'Ucraina a 3,2 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione alla fine di febbraio, secondo il portavoce del Pentagono John Kirby.

La Germania ha annunciato martedì che si sarebbe unita agli sforzi e dovrebbe consegnare circa 50 veicoli antiaerei Gepard.