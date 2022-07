Silvia Scotti per “la Repubblica”

Casa Totti doveva essere una sit-com (e doveva far sorridere). È invece uno dei tantissimi appartamenti che l'ex capitano della Roma si troverà a dividere con la futura ex moglie in un contesto in cui è rimasta poca felicità.

Ma quando l'amore passa, il mattone resta. Anche se si passa dalla commedia alla tragedia familiare. Ed è nel mattone che gli investimenti di Totti sono stati come il suo talento: sconfinati.

Negozi nei centri commerciali, palazzine intere anche affittate al comune, appartamenti in città, ville. Nome della società immobiliare: Vetulonia. Il nome del cuore. Quello della strada a Porta Metronia, la zona dove è nato, cresciuto, ha iniziato a giocare e da dove è dovuto scappare all'improvviso quando si è capito che sarebbe diventato un campione e ogni giorno c'era la processione di tifosi davanti al cancello.

Le case saranno divise, pensando sempre ai figli. La casa al mare, a Sabaudia, è loro. Totti non ci andrà con la nuova compagna, Noemi Bocchi. Anche la villa da oltre 1500 metri quadrati al Torrino è di Cristian, Chanel e Isabel. L'attico dove la coppia ha vissuto, all'Eur, è ora in affitto. La casa di lui dove viveva il fratello è della mamma. La villa a Casalpalocco, vicino al mare, dove viveva con il clan prima del matrimonio resta a lui. E dove, almeno fino alla rottura di febbraio quando la rottura è diventata (quasi) ufficiale, pensava di andare.

La NumberTen, fondata nell'anno dell'unico scudetto vinto , il 2001, è la holding a cui fanno capo della società di Totti. C'è la mamma di Totti, Fiorella, consigliere. Il presidente è Riccardo, il fratello. Il patrimonio è di 7 milioni.

Calcolare quanto abbia guadagnato extracalcio (da giocatore ha incassato quasi 100 milioni) è complicato, nel dettaglio ne ha la percezione solo il commercialista che lo segue da quando ha iniziato a giocare. Ora Totti gestisce giovani talenti.

Insieme a Candela, amico inseparabile e compagno a padel, e al procuratore Pietro Chiodi (Ex Chivu e Di Francesco) ha una società che cerca e cura gli interessi di ragazzi che, forse, diventeranno calciatori.

La gestione dell'immagine, della pubblicità, delle apparizioni tv, film, libri e serie televisive è affidata alla NumberFive una società che è invece tutta della famiglia Blasi: stipula tutti i contratti extracalcistici dell'ex capitano della Roma. Il primo segnale di rottura è stato l'allontanamento della sorella di Ilary Blasi che curava la comunicazione di Totti.

Ed è stato nel turbolento periodo dell'uscita della serie tv tratta dal libro che ci sono stati numerosi problemi.

Nei comunicati, dove è stato usato il metro della sottrazione tra gli inevitabili "rispetto per i figli, richiesta di riservatezza, dolore", non si parla di divisione. Dei beni. A febbraio l'accordo era quasi fatto.

Lo strappo del 21, quando la notizia della crisi è diventata pubblica, ha frenato le discussioni. Il clamore suscitato ha convinto la coppia a recitare una scena da famiglia felice, quella che doveva essere al centro della sit-com, e negare. Ora dovranno decidere come gestire gli immobili, anche se i legali e il commercialista che gestisce Totti ha da mesi il controllo della situazione e sta facendo calcoli.

Non sarà facile e liti degli ultimi giorni, i tradimenti incrociati non aiutano. La lite che ha portato a fare due comunicati disgiunti: le foto di Chi che certificano la notte di Totti a casa di Noemi non hanno aiutato a ricomporre la crisi. Sarà un'altra partita per Totti: ora iniziano ai tempi supplementari della sua vita.

