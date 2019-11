IL PRINCIPE ANDREA FACEVA SGATTAIOLARE LE MASSAGGIATRICI A BUCKINGHAM PALACE SENZA FARLE CONTROLLARE! – DOPO LO SCANDALO DELL’AMICIZIA CON EPSTEIN, UNA NUOVA RIVELAZIONE SUL DUCA DI YORK RISCHIA DI TRAVOLGERE LA SICUREZZA DEL PALAZZO – LA MASSAGGIATRICE RIVELA DI ESSERE STATA PRESENTATA AL PRINCIPE DALL’APE REGINA GHISLANE MAXWELL: “MI DISSE CHE MI AVREBBE FATTO CONOSCERE UNA PERSONA PIÙ FAMOSA DI DIO. IL GIORNO DEL MASSAGGIO ANDREA SI PRESENTÒ IN ACCAPPATOIO DAVANTI A…”

monique giannelloni 2

Il principe Andrea ha aperto una breccia nella sicurezza di Buckingham Palace invitando una massaggiatrice che non è stata controllata nella sua camera da letto.

Monique Giannelloni dice di non essere stata perquisita durante la sua visita al palazzo dopo essere stata presentata al principe Ghislaine Maxwell, l’ape regina e la donna che procacciava giovani ragazze a Jeffrey Epstein. Monique ha raccontato di essere arrivata a palazzo dove le è stato preso solo il numero di targa.

il principe andrea e ghislaine maxwell

«Era il 2000. Sono stata contattata dall'allora segretaria privata del Duca, Charlotte Manley. È stato così facile entrare nel palazzo e mi ha turbato perché avrei potuto essere chiunque.

Non conoscevo Andrew e non avevo mai incontrato nessuno della famiglia reale. Nessuno mi conosceva. Non sono stato contattata da un ufficiale della Royal Protection né mi sono state fatte domande. Nessuno ha controllato la mia borsa quando sono arrivata o quando me ne sono andata. Mi aspettavo certamente controlli di sicurezza più rigorosi».

il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell

Monique faceva visite a domicilio al momento dell'incontro il 30 giugno 2000 e aveva Maxwell tra i suoi clienti. «Non sapevo chi fosse e lei mi rispose che avrei dovuto leggere i tabloid. Più tardi l’ho cercata e ho visto le sue foto con Andrea e ho capito che era la figlia del magnate dei media caduto in disgrazia Robert Maxwell. Poi mi disse che mi avrebbe fatto conoscere una persona più famosa di Dio.

jeffrey epstein e ghislaine maxwell

Pensavo a un attore, ma mai avrei immaginato un membro della famiglia reale. Quando sono andata a palazzo tutto era grandioso. Andrea mi ha accolto in accappatoio alla porta della sua stanza. Ho fatto un massaggio in camera da letto. C’era una foto di Sarah e delle figlie accanto al lettino».

E la donna ha dato anche dettagli interessanti sulla foto di Andrea e Virginia Roberts. Il principe continua a sostenere che la foto sia stata manomessa, ma Monique ha rivelato dei dettagli sul posto in cui è stata scattata: «E’ il pianerottolo al piano di sopra di Maxwell. La stanza dove l’ho massaggiata è sulla sinistra. Ricordo la prima volta che venni contattata dalla segretaria di Maxwell.

il pagamento a monique giannelloni

Mi chiese un massaggio alle 23 nella casa di Belgravia, ma io ho spostato l’appuntamento per l’indomani mattina. Quando sono arrivata era impegnata a parlare con qualcuno e poi mi ha guardato e mi ha chiesto di andarle a comprare le sigarette. Ero seccata dalla sua arroganza.

monique giannelloni

Ho aspettato un’ora prima di farle il massaggio. Poi ha aperto il suo libretto di assegni e mi ha detto di scriverci sopra la cifra che volevo. Pochi giorni dopo mi ha richiamata e in quell’occasione c’era pure Epstein. Era tutto molto imbarazzante. Hanno discusso tutto il tempo dell’acquisto di un’isola.

Epstein era inquietante e aveva un’aria da viscido. Alla fine lei mi ha chiesto se ero disposta a fare dei massaggi su uno yacht durante una festa che stavano organizzando. Ho declinato l’invito. Ora mi guardo indietro e sono grata di averli incontrati quando avevo 35 anni e non ero un’adolescente vulnerabile. Avrei potuto essere un’altra vittima di Epstein».

principe andrea buckingham palace monique giannelloni 3 il principe andrea e la regina elisabetta