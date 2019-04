IL PRINCIPE DELLE CAZZATE – NON FANNO IN TEMPO AD APRIRE IL LORO ACCOUNT INSTAGRAM CHE HARRY E MEGHAN FINISCONO NELLA BUFERA: A FAR INCAZZARE I FOLLOWER, È LA FOTO DI UN ELEFANTE SCATTATA IN AFRICA E RITAGLIATA AD HOC PER I SOCIAL PER NON MOSTRARE CHE L’ANIMALE ERA LEGATO - NON SOLO: IL RANGER HA RIVELATO CHE ERA PURE SEDATO - E NON È L’UNICA IMMAGINE A RIVELARSI UN MEZZO FAKE…

La macchina fotografica non mente, afferma un noto luogo comune. Ma le immagini che scatta possono ingannare, a seconda di come sono pubblicate: specie se una parte cruciale viene tagliata. È la morale del nuovo incidente che imbarazza il principe Harry.

Un tabloid inglese, il Mail on Sunday, ha scoperto che un sapiente editing, nelle foto di animali selvatici scattate dal principe durante un viaggio in Africa, lascia fuori un particolare cruciale. E intervistando la guida che era con lui, il giornale ha appreso altri dettagli in base ai quali l’effetto delle foto cambia completamente.

Era il 2016 quando Harry fu invitato a visitare un parco nazionale del Malawi, ma le immagini in questione sono circolate di nuovo recentemente, in occasione delle indiscrezioni secondo cui il duca del Sussex, questo il suo titolo formale, andrà a vivere per sei mesi o più in Africa a partire dal prossimo anno insieme alla moglie Meghan Markle e al royal baby che sta per nascere: il parto è atteso da un giorno all’altro.

foto reale elefante

Una foto attira l’attenzione più delle altre: si vede un ranger che sembra costringere un grande elefante a indietreggiare, spingendolo per la zanna. Il ranger dimostra un grande coraggio, degno di un domatore del circo. E dimostra coraggio anche il fotografo, ovvero Harry, perché l’immagine è stata scattata da pochi passi di distanza. Se il pachiderma avesse reagito male, entrambi avrebbero rischiato di essere calpestati e uccisi.

Ma la nuova foto pubblicata stamane dal Mail racconta una storia ben diversa, rivelando che l’elefante era legato per le zampe posteriori. E Frank Weitzer, la guida che accompagnava Harry, spiega che era stato anche “tranquillizzato” con un sonnifero: infatti, poco dopo l’immagine di apparente audacia scattata dal principe, il bestione è crollato a terra addormentato. E in tale stato i ranger lo hanno trasportato in un’area più sicura del parco nazionale.

foto reale elefante

Altrettanto fasulle sarebbero altri due scatti del safari fotografico del principe: uno di un rinoceronte che dà l’impressione di riposare appoggiando il corno su un tronco d’albero; e un primo piano dell’occhio spalancato di un leone, ripreso così da vicino da fare temere che il felino, un attimo dopo, possa spalancare le fauci e divorare l’incauto fotografo. Ebbene, pure in questi due casi, rivela la guida al Mail, gli animali avevano ricevuto dei tranquillanti per sedarli prima di essere trasferiti in una diversa regione del parco.

Dunque, il principe non aveva corso alcun rischio. Naturalmente nessuno si aspetta che Harry vada in giro per l’Africa a rischiare la vita. Né si mette in discussione il suo coraggio: è stato un tenente dell’esercito britannico, ha servito in Iraq e Afghanistan. Ma nelle immagini in questione ha dato la sensazione di essere un fotografo ardimentoso, con un carattere da eroe di romanzo di Hemingway, mentre la realtà appare assai differente.

Richiesto di una reazione, il portavoce di palazzo reale nega che il principe abbia editato la foto dell’elefante in maniera da dare un’idea fasulla di pericolo: “E’ il formato di Instagram che ha reso necessario ridurne le dimensioni”. Affermazione, anche questa, che lascia qualche dubbio. Forse a questo punto sarebbe stato meglio un “no comment”.

Come che sia, l’episodio è l’ennesimo attacco mediatico ad Harry e Meghan, che dopo avere conquistato in un primo tempo le simpatie generali sono ora subissati di critiche, perlomeno dai giornali del regno. Come in tutte le telenovele, e la famiglia reale somiglia spesso a un serial tivù, i personaggi devono prima salire, poi cadere, quindi eventualmente risalire.

Oggi la stampa inglese riporta che, forse anche grazie alla mediazione di Kate Middleton, il gelo attribuito a William e Harry sarebbe finito e tra i due fratelli pace è fatta. Il vagito di un bebè reale, fra pochi giorni o poche ore, potrebbe contribuire ulteriormente a rasserenare l’atteggiamento dei media nei confronti della coppia.

Ma se davvero Harry, Meghan e pargolo andranno in Africa, a cominciare da un breve tour in programma già in autunno secondo le ultime indiscrezioni, tutti ricorderanno sempre la doppia foto dell’elefante: quella in cui sembra pronto a caricare ranger e fotografo; e quella in cui risulta legato per le gambe e sul punto di addormentarsi.

