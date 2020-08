IL PRINCIPE COMPRA CASA – I DUCHI SUSSEX HANNO ACQUISTATO IL LORO NIDO D’AMORE IN CALIFORNIA: UNA REGGIA CON NOVE CAMERE DA LETTO, SEDICI BAGNI, UNA PALESTRA, PISCINA, CINEMA PRIVATO E DUE ETTARI DI TENUTA COME GARANZIA DI PRIVACY – NELLA “VILLETTA” DA APPENA 14 MILIONI DI DOLLARI, I DUE DOVREBBE TROVARE PACE VISTO CHE IN SOLI DUE ANNI DI MATRIMONIO HANNO GIÀ TRASLOCATO CINQUE VOLTE…

Elisa Messina per "www.corriere.it"

La nuova villa a Santa Barbara acquistata a 14 milioni di dollari

la villa di meghan e harry 18

Trasloco numero cinque per l’inqueta coppia dei duchi di Sussex, ma a giudicare dall’investimento in ballo, circa 14 milioni di dollari, secondo le fonti interpellate dal britannico Daily Mail, forse si tratta di una scelta definitiva. Ecco, infatti la nuova dimora acquistata alla fine di giugno dal principe Harry e da Meghan Markle a Santa Barbara, in California, per la precisione a Montecito, la zona della contea dove sorgono le residenze più esclusive e dove abitano molte celebrità di Hollywood.

la villa di meghan e harry 17

Tanto che la cittadina si è guadagnata il soprannome di Beverly Hills del nord. Nuovi vicini di casa di Harry e Meghan sono infatti Oprah Winfrey, Ellen De Generes, Gwyneth Paltrow e George Lucas.

Due ettari di tenuta come garanzia di privacy

Quella acquistata dai duchi di Sussex, quasi sicuramente grazie all’aiuto finanziario del del principe Carlo, il 18 giugno scorso, è una villa indipendente grande circa 1400 metri quadrati: ha nove camere da letti, sedici bagni, una palestra, un’area benessere ed è circondata da una tenuta di oltre due ettari con piscina e campo da tennis. Perché Santa Barbara?

harry e meghan sbevazzano

Perché, rispetto a Hollywood dove hanno abitato negli ultimi mesi, la ricca cittadina californiana garantisce maggiore privacy e tranquillità. «Questo è il luogo in cui hanno intenzione di essere felici, fare nuove amicizie e crescere Archie, dandogli la possibilità di giocare con altri bambini della sua età», ha detto una fonte vicina alla coppia al sito americano Page Six.

Inoltre le caratteristiche della casa sembrano soddisfare le caratteristiche apprezzate dal principe Harry che, essendo cresciuto in storiche e importanti dimore, sente l’esigenza di una casa più intima e personale.Per la coppia questo è comunque il quinto trasloco in appena due anni di matrimonio. Tra ville, dimore storiche e palazzi di città vediamo tutte le case in cui sono passati.

la villa di meghan e harry 11

Kensington Palace, la “prima casa”

La “prima casa” dei Duchi di Sussex, dopo le nozze del 19 maggio 2018 è stata un appartamento all’interno di Kensington Palace, storico palazzo reale nel cuore di Londra dove ha abitato Lady D e dove abitano alcuni tra i più importanti membri della Famiglia Reale, William e Kate in primis, con i loro tre figli e dove da scapolo viveva Harry da solo. Non a caso, il profilo ufficiale dei social dei duchi di Cambridge è Kensington Royal, e, in primo momento, anche questo canale di comunicazione, oltre che il palazzo, dei duchi di Cambridge ha ospitato la nuova coppia dei duchi di Sussex.

harry e meghan

Ma, come abbiamo visto, non ha funzionato. Né la convivenza social (Harry e Meghan lanciarono infatti il loro profilo Sussex Royal) né quella residenziale. Il confortevole appartamento di Harry (Nottingham Cottage) aveva”solo” due camere da letto, così quando Meghan è rimasta incinta la coppia ha iniziato a cercare una nuova casa.

Frogmore Cottage: 3 milioni di lavori per pochi mesi

la villa di meghan e harry 16

La scelta è caduta su Frogmore Cottage, una deliziosa residenza indipendente, due piani e 10 stanze, con tutto lo spazio per ospitare una nursery, una palestra e uno studio per lo yoga. All’interno della tenuta di Frogmore House, a Windsor, bellissima residenza vittoriana dove la coppia tenne il party per famigliari e amici dopo le nozze.

harry meghan e archie nel 2019

Ma il cottage necessitava di restauri, così nell’autunno del 2018 iniziano i lavori per trasformare gli interni del vecchio edificio secondo gli standar eco-friendly imposti dalla duchessa: vernici eco, spazio per l’orto, arredi curati da una designer di grido. Lavori costosi, 2,7 milioni di euro ( la cifra esatta è riportata sul Sovereign Grant pubblicato sul sito di Buckingham Palace) e lunghi: la coppia riesce a trasferirsi solo nell’aprile 2019, u mese prima della nascita di Archie.

la villa di meghan e harry 14

Quando, pochi mesi dopo, nel gennaio 2020, la coppia manifesta la sua intenzione di affrancarsi dai doveri della famiglia reale e vivere in Nord America, la stampa britannica insorge contro lo spreco di una ristrutturazione così costosa. Così tra gli accordi presi all’interno della “Megexit” c’è anche la promessa di rimborsare i costi di ristrutturazione, al ritmo di 18.000 sterline al mese (circa 20.000 euro).

meghan harry

Per quanto tempo hanno effettivamente abitato nella storica villa della campagna inglese riadattata secondo il loro personale gusto e stile? Una manciata di mesi: dalla nascita di Archie (maggio 2019) alle vacanze di Natale 2019-2020, quando volano in Canada.

Fuga in Canada: la villa a Vancouver

La prima destinazione di Harry e Meghan, durante le vacanze di Natale, è il Canada, dove la ex attrice ha vissuto quando recitava nella serie Suits: si insediano a Vancouver, in una villa (probabilmente in affitto) affacciata sull’Oceano Pacifico. Una residenza da 14 milioni di dollari (12,6 milioni di euro) con vista mozzafiato sull’Oceano Pacifico.

la villa di meghan e harry 15

La tenuta è composta da una casa principale di 3.400 metri quadrati con cinque camere da letto e otto bagni e da un cottage per gli ospiti di 715 metri quadrati con tre letti e due bagni. In più la residenza è corredata da un giardino d’inverno su un terreno di quattro acri con due punti di accesso alla spiaggia privata. Qui la coppia resta fino a fine febbraio, quando tornano a Londra per gli ultimi impegni ufficiali con la famiglia reale e definire tutti gli accordi del Megexit con Carlo e la regina Elisabetta.

meghan harry frogmore cottage 4

La casa “in prestito” a Beverly Hills

Alla vigilia della chiusura dei confini tra Canada e Stati Uniti, a marzo, Harry e Meghan volano negli Stati Uniti, in California, a Los Angeles, dove abita la madre di Meghan, Dora Ragland. Qui, si stabilizzano, non si sa se in prestito o in affitto, in una villa sulle colline di Beverly Hills del produttore e regista Tyler Perry, del valore di circa 18 milioni di dollari, la classica casa hollywodiana da vip: 12 stanze da letto, parco, piscina... Lussuosa, ma impersonale.

meghan harry frogmore cottage 40

Qui hanno trascorso il lockdown anche impegnandosi in alcune attività di volontariato per le famiglie in difficoltà per via dell’emergenza Covid-19. Ma evidentemente anche questa sistemazione, per quanto lussuosa, si trattava di una soluzione temporanea nella loro personale ricerca della felicità. Così si sono messi alla ricerca di una casa “con più carattere” a Santa Barbara.

la reggia di los angeles del principe harry e di meghan markle-3 copia harry meghan frogmore harry e meghan markle 9 harry e meghan markle harry e meghan markle harry e meghan markle 14 la villa in cui risiedono harry e meghan in canada harry e meghan markle 12 harry e meghan markle meghan markle e harry 1 meghan harry e la regina elisabetta meghan markle e harry 2 meghan markle e harry 1 meghan harry frogmore cottage 48