14 gen 2023 08:10

IL PRINCIPE HARRY NON LASCIA E RADDOPPIA: “C’È MATERIALE PER UN SECONDO LIBRO. LA PRIMA BOZZA ERA DIVERSA. AVEVA 800 PAGINE E ADESSO È SOTTO LE 400. CI SONO COSE SUCCESSE TRA ME E MIO PADRE CHE SEMPLICEMENTE NON VOGLIO CHE IL MONDO SAPPIA. PERCHÉ PENSO NON MI PERDONEREBBERO MAI. HO SCRITTO IL LIBRO NON PER AFFOSSARE LA MONARCHIA MA PER SALVARE I MIEI PARENTI DA LORO STESSI…”