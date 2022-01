10 gen 2022 08:27

LA PRINCIPESSA SAUDITA BASMA BINT SAUD AL SAUD, CUGINA DI MOHAMMED BIN SALMAN, TORNA LIBERA: ARRESTATA NEL 2019 INSIEME ALLA FIGLIA MENTRE STAVA PER RECARSI IN SVIZZERA, NEI SUOI CONFRONTI NON ERANO MAI STATE PRESENTATE ACCUSE SPECIFICHE. PER QUESTO IN MOLTI PENSANO CHE DIETRO LA SUA DETENZIONE CI SIA STATA LA MANONA DEL PRINCIPE EREDITARIO, CHE STA MARGINALIZZANDO UNO A UNO I FAMILIARI SCOMODI. COME APPUNTO BASMA, CHE IN PASSATO AVEVA CRITICATO IL REGIME E LA REPRESSIONE…