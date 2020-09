LA PRIVACY ESISTE FINCHE' NON TI PAGANO - ALTRO CHE GLI OBAMA: IL MODELLO DI RIFERIMENTO PER I SUSSEX SONO LE KARDASHIAN! MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY HANNO ACCETTATO DI GIRARE UN REALITY: PER TRE MESI LE TELECAMERE SEGUIRANNO OGNI LORO PASSO E NON C’È DUBBIO CHE NETFLIX, DOPO AVER SGANCIATO UN SOSTANZIOSO ASSEGNO, HA TUTTA L’INTENZIONE DI CAPITALIZZARE IL MARCHIO REALE – MA NON ERANO FUGGITI PERCHÉ I MEDIA NON RISPETTAVANO LA LORO PRIVACY?

Luigi Ippolito per "www.corriere.it"

meghan markle

Altro che gli Obama: il vero modello sono le Kardashian. Si pensava che col contratto da 150 milioni di dollari stipulato con Netflix, Harry e Meghan puntassero a produrre documentari impegnati: e invece hanno accettato di girare un reality show su se stessi. E i tabloid londinesi già sparano titoli che evocano le serie più trash della tv inglese.

il principe harry e meghan markle 2

La rivelazione viene dal Sun: i duchi di Sussex, ormai saldamente impiantati in California, verranno seguiti per tre mesi dalle telecamere e il programma sarà trasmesso l’anno prossimo. Ovviamente tutti assicurano che lo show sarà all’insegna del buon gusto e non è chiaro se la troupe avrà accesso anche alla magione da 15 milioni di dollari che Harry e Meghan hanno acquistato a Santa Barbara.

meghan e harry in australia 12

L’obiettivo del programma è documentare in diretta le attività filantropiche e di beneficenza dei Sussex: ma non c’è dubbio che Netflix, dopo aver sganciato quel sostanzioso assegno, ha tutta l’intenzione di capitalizzare il marchio reale e non si accontenta di averli semplicemente dentro le quinte. Vai quindi con la kardashianizzazione di Harry e Meghan.

harry e meghan markle 24

Ma dietro il progetto c’è soprattutto lei, che si dice ansiosa di mostrare al pubblico «il vero lato di se stessa». Anche se, notano a Londra, il tutto fa a pugni con la sbandierata intenzione di recuperare la privacy, che era stata presentata come una delle ragioni della loro fuga dagli impegni reali. Emerge ora con sempre più chiarezza l’agenda di Meghan: adoperare la patina di regalità acquisita col matrimonio per entrare nell’Olimpo delle celebrità. E magari, un domani, scendere in politica, come fanno presagire le sue mosse più recenti.

meghan markle e harry 2

A Londra non si è spenta l’eco del video trasmesso dalla coppia la scorsa settimana, in cui fanno irruzione nelle presidenziali americane e lanciano un neanche troppo velato invito a votare contro Trump. Un’iniziativa che ha suscitato malumori a Buckingham Palace e che molti giudicano come una violazione degli accordi sulla Megxit stipulati a marzo.

meghan e harry in australia 9

In tutto questo, ci si chiede quale sarà il ruolo del povero Harry, relegato a principe consorte. Si sottolinea il disagio che traspare dai video in cui fa il ventriloquo della moglie: qualcuno ha scritto che sembra un ostaggio (gli manca solo la casacca arancione, come nei video dell’Isis…). Ma forse gli va bene così, sempre meglio che fare il reale di seconda fila a Londra.

harry e meghan markle foto di fidanzamento meghan markle meghan ai wellchild awards 2019 2 harry meghan harry e meghan 6 harry e meghan markle 12 harry meghan in canada harry e meghan markle meghan markle 3 harry e meghan 3 harry e meghan markle 14 harry e meghan 1 meghan e harry in sudafrica 24 meghan e harry 9