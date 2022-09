IL PROBLEMA NON È CHE IL FIGLIO È UN FALCO, MA CHE I GENITORI NON SONO DELLE LINCI – BRIATORE JR. ANNUNCIA DI ESSERE DIVENTATO IL CEO DI UN’AZIENDA DI “ORSI 3D CHE OPERANO NEL METAVERSO” E GLI HATER SI SCATENANO IN RETE: “MI PRESTI CINQUE EURO?”, “MA PERCHÉ NON FAI IL RAGAZZINO DELLA TUA ETÀ” - LA STILETTATA AL "BULLONAIRE": "I BIMBI NON SI TOCCANO, MA SE FAI POSARE TUO FIGLIO SULLA SCALETTA DI UN JET PRIVATO E GLI FAI ANNUNCIARE SUI SOCIAL DI ESSERE DIVENTATO CEO A 12 ANNI CHE TI ASPETTI?"

Valeria Braghieri per “il Giornale”

NATHAN FALCO BRIATORE

«Nano, it' s your time». Leggi la notizia e ti rimbalzano nelle orecchie le voci del Milanese Imbruttito e di suo figlio Leo. Che è secchione ma simpaticissimo, che per i suoi dodici anni chiede in regalo una partita Iva, che spiega ai collaboratori del padre il reddito di cittadinanza e al padre la generazione dei boomer.

È involontariamente saggio, irrimediabilmente ironico («Prima il cash, poi il brevetto»; «Dentro la circonvalla, fuori c'è la giargiania»; «Il fatturato è in calo, o chiudo o delocalizzo»...). Uno che opziona la fidanzata per il 2038 «inizio a bloccare il catering per il ricevimento di nozze», uno che compra un campo di grano perché vuole «una villa in centro».

flavio briatore elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco

E quando il geometra, esterrefatto, gli fa notare che il centro è lontano, lui risponde condiscendente «Adesso!». Ci siamo immaginati un po' così anche il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco, leggendo la notizia, appunto, che, a dodici anni, è tra i più giovani amministratori delegati al mondo. L'annuncio di questa precoce impresa è data sul suo profilo Instagram ed è corredata da una foto di Nathan seduto sulla scaletta di un aereo privato.

Ora, spiegare cosa faccia di preciso ci risulta complicato ma, ammettiamo, per inettitudine nostra. Nathan guida il Billionaire Bears Nft, una «collezione di orsi 3D unici integrati nel Metaverso». E, citiamo dal sito, grazie agli orsi si può «accedere a omaggi e vendite di lusso, feste esclusive, concierge di lusso»: un hotspot per affari e connessioni. Non solo il ragazzo fa il Ceo, ma fa il Ceo di una cosa complicatissima. Quindi, rispetto.

billionaire bears nft

E poi ha dodici anni, quindi rispetto a prescindere. Contrariamente a quanto si siano già affannati a scrivere gli haters su quel (per scippare la definizione da Massimo Gramellini) ruttodromo che è internet. Da quelli che provocatoriamente gli chiedono «Mi presti cinque euro?», a chi se la prende con i suoi genitori, a chi lo accusa di fare il figlio di papà con «i soldi rubati», a chi lo invita a fare «la vita di un ragazzino della sua età»...

Ognuno fa la vita che può, come può e dove si trova. Ci sembra che a Nathan sarebbe potuta andare decisamente peggio. Magari anche meglio, ma di certo peggio. In ogni caso, ha dodici anni e crediamo che il ruolo di bersaglio degli haters sia ancora più precoce di quello di Ceo. I bambini vanno lasciati in pace, anche se sono seduti sul predellino di un jet privato. Se non si è capaci di scindere tra un dodicenne e quello che un dodicenne ci riporta in gola, il problema è evidentemente nostro e non suo.

flavio briatore elisabetta gregoraci e il figlio nathan falco

A noi diverte di più pensare che diventerà amico di Leo. O magari gli servirà da ispirazione o da aspirazione. I copioni già combaciano un po': «Signor Nano, in quanto boss della sua azienda, vista la crisi, cosa ne dice di iniziare a decurtarsi lo stipendio?» tenta di suggerire timidamente un collaboratore al micro capo. E lui, piccolissimo sulla sedia dall'altra parte della scrivania, improvvisamente sembra un gigante. Fulmina l'imprudente malcapitato mentre un sopracciglio gli si increspa di disappunto. Forse è vero che Ceo si nasce.

