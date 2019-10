IL PROBLEMA STA A MONTE (DEI PEGNI) – DALLA POLIZZA SULLA SPADA DI GARIBALDI AI MONILI DI MOIRA ORFEI, I PEGNI RITROVATI NEL CAVEAU DI PALAZZO PETRIGNANI, DIETRO CAMPO DE' FIORI: OGGETTI DATI PER AVERE PRESTITI, IL 95% DEI ROMANI LI RISCATTA…

Maria Rosaria Spadaccino per il “Corriere della sera - Edizione Roma”

garibaldi

Le aste ci sono ogni mattina, quelle eccezionali, poche volte l' anno. E in genere sono tematiche, per esempio dedicate agli orologi antichi o legate a ricorrenze particolari, come San Valentino. C' è intorno Monte dei Pegni, al rione Regola dietro Campo dei Fiori, un alone antico, non solo per il luogo, ma per la forma di credito su pegno di oggetti spesso legati alla storia familiare. Nei carteggi conservati nel caveau è stata ritrovata una polizza relativa alla spada di Giuseppe Garibaldi, ma anche oggetti di proprietà di Moira Orfei.

Oggi nel cinquecentesco Palazzo Petrignani ha la sua sede nazionale Affide, la più grande società attiva in Italia nel campo del credito su stima e leader europeo. L' edificio è stato da poco completamente restaurato: la sala d' aste nuovissima è all' ingresso, immagini di bellezze antiche e ingioiellate decorano le pareti, in fondo il banco dove i battitori ogni mattina mostrano gli oggetti all' asta. Nella sala successiva c' è l' esposizione di gioielli, orologi, accendini è come passeggiare in un piccolo museo della ricchezza a portata di mano.

MOIRA ORFEI

Questa società, autorizzata dalla Banca d' Italia a svolgere attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del prestito su pegno, si occupa di stimare i beni, custodirli nei caveau e concedere prestiti immediati. Nasce nel 2018 con il nome di Custodia Valore dalla cessione del ramo pegni di Unicredit alla casa d' aste austriaca Dorotheum - che dal 1.700 si occupa anche di credito su pegno - attraverso un' operazione del valore di 141 milioni.

monte dei pegni

«Il credito su stima è la formula ideale di prestito per gli ottimisti - sostiene Andreas Wedenig, direttore generale di Affide - perché permette di accedere a un credito in tempi rapidissimi, senza fornire ulteriori garanzie se non il bene stesso, con modalità di restituzione del capitale prestato certe e garantite. «Infatti nel 95% dei casi i proprietari riscattano il loro bene», spiega Pierluigi Oliva, segretario nazionale di Assopegno.

Il Lazio, insieme alla Sicilia, è una delle regioni che maggiormente utilizza il credito su stima: 72% dei cittadini lo conosce o lo ha utilizzato e il 22% ha acquistato un bene prezioso usato. «Per questo dei 100 sportelli sul territorio nazionale - spiega Reiner Stener, codirettore generale - la prevalenza è qui nel Lazio o in Sicilia».

monte dei pegni monte dei pegni