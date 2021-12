PROCESSO AL CARCERE DELLE TORTURE - PRIMA UDIENZA SULLE VIOLENZE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, A CASERTA, DOVE IL 6 APRILE 2020 TRECENTO POLIZIOTTI IN TENUTA ANTISOMMOSSA SI ACCANIRONO SU UOMINI INDIFESI CON MANGANELLATE, CALCI E PUGNI - IL PRIMO SCONTRO È SULLO STATO CHE VUOLE COSTITUIRSI PARTE CIVILE: SONO 108 GLI IMPUTATI, MENTRE I DETENUTI VOGLIONO CHIAMARE IN CAUSA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA COME RESPONSABILE...

Antonio E. Piedimonte per “La Stampa”

carcere di santa maria capua vetere

Lo Stato vuole costituirsi parte civile. E gli imputati vogliono chiamare in causa il ministero come «responsabile civile». È l'avvio del processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

pestaggi santa maria capua vetere

«Un giorno di tristezza e di speranza». Non lo sanno ma dicono la stessa cosa Samuele Ciambriello e Ciro Auricchio, il primo è il garante dei detenuti in Campania, il secondo è un ispettore capo e segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Uspp; entrambi - sentiti dalla Stampa in momenti diversi - ieri erano in aula per il primo atto del processo sui pestaggi nel carcere «Francesco Uccella».

pestaggi santa maria capua vetere

Un'udienza preliminare con numeri da record: 108 imputati, 150 parti offese e un esercito di 200 avvocati, alcuni dei quali per le parti civili, tra cui spicca il ministero della Giustizia, sulla cui costituzione però sono sorte delle questioni giuridiche che il gup dovrà dirimere.

Querelle e cavilli a parte, la scelta è stata accolta con legittima soddisfazione da Ciambriello (che aveva scritto alla ministra Cartabia), anche per la sua storia personale fatta di battaglie civili e l'impegno per i detenuti.

le foto usate per il depistaggio sulle violenze a santa maria capua vetere 10

Il garante, va ricordato, fu il primo a portare all'attenzione della Procura le «voci» che circolavano tra i familiari dei detenuti a proposito della «giornata delle mazzate», quando «agenti con i caschi in testa avevano chiamato per nome quelli da prendere a bastonate».

draghi e cartabia a santa maria capua vetere 9

Anche la voce di Auricchio s'incrina: «È un giorno cupo come quello di un anno fa», dice il sindacalista che conosce quasi tutti i colleghi coinvolti. «Lei mi chiede cosa è successo - dice -, ma io non l'ho ancora capito. Due cose però sono sicure: la prima è che chi ha sbagliato pagherà, la seconda è che nonostante Draghi (il riferimento è alla visita istituzionale di luglio, ndr) è cambiato nulla. Dal sovraffollamento (i detenuti sono oltre mille, dovrebbero essere 700, ndr) alla mancanza di personale, sia gli operatori di sostegno sia gli agenti (80 in meno rispetto all'organico, ndr). Ma questo non spiega ciò che è accaduto».

le foto usate per il depistaggio sulle violenze a santa maria capua vetere 12

Il giorno della mattanza è il 6 aprile 2020. Trecento poliziotti in tenuta antisommossa si accaniscono su uomini indifesi con manganellate, calci e pugni, scrivendo così la pagina più buia della storia penitenziaria.

le foto usate per il depistaggio sulle violenze a santa maria capua vetere 13

Le scene, riprese dalle videocamere, fanno il giro del mondo e mettono nei guai anche vari funzionari del Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap), che proveranno a giustificare quelle ore parlando di «perquisizione straordinaria».

le foto usate per il depistaggio sulle violenze a santa maria capua vetere 9

Il raid ebbe una coda tragica: un detenuto algerino con problemi mentali, Lakimi Hamine, fu portato in isolamento e lì, alcuni giorni dopo, morì. Franco Piccirillo è l'avvocato dell'Ufficio del garante e per diversi anni ha guidato la Commissione per i diritti dei detenuti in Campania, ieri era in aula: «Il clima? Pesante. Del resto è una vicenda delicata, sono fatti gravi, una storia inquietante. Intanto vediamo cosa succede alla prossima udienza, l'11 gennaio».

