7 mag 2021 16:42

PROCESSO CUCCHI: IN APPELLO CONDANNATI A 13 ANNI PER OMICIDIO PRETERINTENZIONALE DUE DEI 4 CARABINIERI IMPUTATI - LE CONDANNE PIÙ DURE A DI BERNARDO E D'ALESSANDRO PER IL PESTAGGIO. QUATTRO ANNI A MANDOLINI E DUE ANNI E SEI MESI PER TEDESCO. PER QUEST'ULTIMO IL PG AVEVA CHIESTO L'ASSOLUZIONE DALL'ACCUSA DI FALSO