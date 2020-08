27 ago 2020 18:40

LA PROCURA APRIRÀ UN’INCHIESTA SUL CAOS DELLE FALSE GENERALITÀ DATE AL “BILLIONAIRE”. E SILERI MENA: “RIMANGO ATTERRITO SIGNIFICA NON AVERE LA TESTA RIVOLTA AGLI ALTRI. NON SO COME VERRANNO RINTRACCIATI QUESTI SOGGETTI, SPERO VENGANO TROVATI IN ALTRO MODO, MAGARI CON LA CARTA DI CREDITO…”