8 lug 2024 09:21

LA PROCURA DI MILANO CHIEDE AL GIP LA PROROGA DEL TERMINE DELLE INDAGINI SUL FIGLIO DI IGNAZIO LA RUSSA, LEONARDO APACHE, ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE INSIEME ALL'AMICO TOMMASO GILARDONI - IL MOTIVO? SONO STATI CANCELLATI DEI FILE IN ALCUNI DEI TELEFONINI E DISPOSITIVI INFORMATICI SEQUESTRATI DURANTE LE INDAGINI. PER QUESTO È NECESSARIA UNA PERIZIA INFORMATICA - I FATTI: LA 23ENNE ACCUSA I DUE DI AVERLA ABBORDATA IN DISCOTECA, DROGATA E POI VIOLENTATA A CASA DI LA RUSSA...





ARTICOLI CORRELATI 07.07.2024 20:25 FLASH! - BAD NEWS PER IGNAZIO LA RUSSA: LA PROCURA DI MILANO PROROGA LE INDAGINI SUL FIGLIO... Estratto dell’articolo di Giuseppe Guastella per www.corriere.it leonardo apache la russa Sono stati cancellati dei file in alcuni dei telefonini e dispositivi informatici che sono stati sequestrati durante le indagini partite dopo che una ragazza di 23 anni ha denunciato di aver subito a sua insaputa rapporti sessuali da parte di Leonardo Apache La Russa e dal dj Tommaso Gilardoni nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. Per fare chiarezza, la Procura di Milano ha chiesto al gip la proroga del termine delle indagini che scadranno a settembre. [...] Nella comunicazione, il gip Rossana Mongiardio scrive che, per i pm Rosaria Stagnaro e l'aggiunto Letizia Mannella, è necessario eseguire una consulenza informatica sui «contenuti, conversazioni e filmati» presenti nei cellulari e nei dispostivi informatici, senza specificare quali e di chi, e nelle loro copie forensi eseguite dalla polizia, che sono stati sequestrati sulle «conversazioni» e sui «filmanti» fatti il 18 e il 19 maggio 2023 perché è stata «accertata la modifica» e la «cancellazione» di contenuti dopo un primo esame che è stato svolto a giugno scorso. Tommaso Gilardoni Nella querela depositata nel giorno dello scorso anno dall’avvocato Benvenuto, la ragazza, ritenuta sincera dagli investigatori, denunciò che, dopo aver incontrato il suo ex compagno di scuola Leonardo nella discoteca Aphosis di Milano, la mattina dopo si era svegliata seminuda e senza ricordare nulla nel letto del ragazzo nell’abitazione della famiglia del presidente del Senato. Proprio La Russa jr le aveva detto che avevano fatto sesso e che lei lo aveva fatto anche con un altro ragazzo che stava dormendo in un’altra stanza. La ragazza aveva poi ricostruito i ricordi in parte grazie al racconto che le aveva fatto l’amica con cui era stata fino alle tre di notte all’Apophis di Milano. Leonardo Apache La Russa in Procura a Milano per l interrogatorio - 1 MEME SU LEONARDO APACHE LA RUSSA BEPPE GRILLO IGNAZIO LA RUSSA - VIGNETTA BY DE MARCO il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 12 meme su leonardo apache la russa 13 IGNAZIO E LEONARDO APACHE LA RUSSA IGNAZIO E LEONARDO APACHE LA RUSSA leonardo apache la russa 6 IGNAZIO LA RUSSA CON IL FIGLIO LEONARDO APACHE TOMMASO GILARDONI