20 mag 2022 16:54

LA PROCURA DI MILANO NON RIESCE PIÙ A PORTARE A CASA UNA CONDANNA - TUTTI ASSOLTI DOPO 12 ANNI GLI IMPUTATI DI UNO DEGLI ULTIMI PROCESSI ANCORA IN PIEDI SULL'EX IMPERO DI SALVATORE LIGRESTI: ERANO ACCUSATI DI BANCAROTTA SUL CASO DELLA CONTROLLATA "IMCO", MA PER I GIUDICI "IL FATTO NON SUSSISTE" - ERA COINVOLTO ANCHE PIERGIOGIO PELUSO, FIGLIO DELL'EX MINISTRO DELL'INTERNO ANNA MARIA CANCELLIERI, ALL'EPOCA EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI UNICREDIT CORPORATE BANKING...