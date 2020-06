LA PROCURA RESPINGE IL PATTEGGIAMENTO RICHIESTO DAGLI AVVOCATI DI PIETRO GENOVESE: "LA PENA NON CORRISPONDE ALLA GRAVITÀ DEL FATTO COMMESSO” – PER LA MORTE DI CAMILLA ROMAGNOLI E GAIA VON FREYMANN A CORSO FRANCIA NON POSSONO ESSERE CONCESSE LE ATTENUANTI LEGATE ALLA GIOVANE ETÀ. IL MOTIVO? LA CONDOTTA DI VITA DEL FIGLIO DEL REGISTA PAOLO…

rancesco Salvatore per “la Repubblica - Edizione Roma”

pietro genovese

Pena troppo bassa «non corrispondente alla gravità del fatto commesso, avuto riguardo del grado di colpa e dell'entità del danno cagionato». La procura respinge la richiesta di patteggiamento a 2 anni e 6 mesi per Pietro Genovese, il 20enne figlio del regista Paolo che il 22 dicembre ha investito in corso Francia le due 16enni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann.

Stando al parere espresso dal pm Roberto Felici non possono essere concesse le circostanze attenuanti legate alla giovane età, richieste dai legali di Genovese nella loro istanza, per via della sua condotta di vita: «Dovendo in particolare valorizzarsi negativamente, oltre alla condizione di assuntore di droghe leggere - scrive il pm - il fatto che lo stesso fosse incorso in ripetute trasgressioni al codice della strada, tanto da vedersi azzerato il proprio bagaglio di punti patente».

camilla romagnoli gaia von freymann 1

Per il pm, il fatto che Genovese abbia avuto problemi con le droghe leggere e sia incappato in molte violazioni stradali sono motivi, quindi, per non concedergli sconti.

In più, secondo il magistrato, anche l'offerta di risarcimento non sarebbe adeguata: «Quanto all'offerta di risarcimento (che comunque sarebbe a titolo di acconto), si osserva che il contratto assicurativo non risulta essere stipulato dall'imputato, per cui l'intervento risarcitorio non sarebbe a lui ricollegabile».

paolo e pietro genovese

Per la procura, quindi, un fatto del genere non può definirsi con un patteggiamento, e in più con la sospensione condizionale della pena, visto che in caso di duplice omicidio colposo la condanna può arrivare fino al triplo.

la macchina di pietro genovese 1 PIETRO GENOVESE funerali gaia e camilla camilla romagnoli corso francia gaia camilla gaia von freymann 2 gaia von freymann 1 la macchina di pietro genovese la macchina di pietro genovese 3 la macchina di pietro genovese2 PIETRO GENOVESE

incidente corso francia il giorno dopo gaia von freymann incidente corso francia il giorno dopo 1