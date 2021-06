LA PROCURA DI ROMA HA OSCURATO IL SITO “SANCTIONED SUICIDE”, DOVE VENIVANO FORNITE DESCRIZIONI ACCURATE SU COME SUICIDARSI - L'INCHIESTA È SCATTATA DOPO IL SUICIDIO SOSPETTO DI DUE DICIOTTENNI ROMANI: AD ATTIRARE L’ATTENZIONE DEGLI INQUIRENTI SONO STATE LE MODALITA’ MOLTO SIMILI DEI DUE SUICIDI - LA COMMUNITY DELLA MORTE ERA FACILMENTE RAGGIUNGIBILE CERCANDO SU GOOGLE E CONTAVA PIÙ DI 17MILA ISCRITTI - E’ PARTITA LA CACCIA AI MODERATORI DELLA COMMUNITY…

IL SITO SANCTIONED SUICIDE

Mic. All. per “Il Messaggero”

Davano consigli su come morire: quali sostanze velenose assumere, come comportarsi subito dopo, dove recarsi per non venire disturbati. Le istruzioni erano rigorosamente in inglese e arrivavano da anonimi traghettatori virtuali di anime inquiete e disperate: soprattutto ragazzi giovani, che cercavano nel web un appiglio per lenire il dolore.

suicidio 1

Invece di un aiuto concreto, hanno trovato persone senza scrupoli che li incitavano a togliersi la vita. Ora il sito Sanctioned Suicide, un forum della morte, è stato oscurato dalla Procura di Roma. Agli atti dell'inchiesta del pm Giulia Guccione ci sono decine di chat angoscianti, nelle quali i gestori del sito offrono consigli dettagliati e personalizzati su come togliersi la vita. L'inchiesta è scattata dopo il suicidio sospetto di due diciottenni romani, che si sono uccisi nel febbraio e nel dicembre del 2020.

nitrito di sodio 1

Analizzando i cellulari dei giovani, gli inquirenti hanno trovato gli scambi di sms e di messaggi vocali con gli anonimi gestori del sito. Un altro dato allarmante: la community della morte, facilmente raggiungibile cercando su Google, contava più di 17mila iscritti di tutte le nazionalità.

I SUICIDI

A insospettire gli inquirenti, il fatto che i suicidi dei due diciottenni fossero molto simili. Entrambi, dopo essersi recati uno in una stanza di albergo e l'altro in un Bed and Breakfast di Roma, hanno ingerito una dose letale di nitrito di sodio, una sostanza che si trova comunemente in commercio. Dall'inchiesta è emerso che erano proprio i gestori del sito a consigliare alle vittime di andare in un albergo una volta presa la decisione di farla finita.

suicidio 2

Agli atti ci sono scambi drammatici di messaggi, con gli istigatori che descrivono nei dettagli le azioni da compiere. Nulla era lasciato al caso: venivano dati anche consigli sui medicinali da assumere per evitare di rigettare la sostanza velenosa. «Subito dopo avere preso il salnitro - scrivevano in inglese nelle chat acquisite dalla Procura - ti consigliamo ingerire un farmaco antivomito». Una delle vittime ha risposto: «Posso mangiare anche un cioccolatino?».

adolescenti suicidio 1

Poi c'era l'indicazione sulla dieta da seguire il giorno prima di ingoiare il veleno. Uno dei due diciottenni si era pentito all'ultimo momento e aveva chiamato il 112. Ma i paramedici non erano arrivati in tempo. I giovani non si conoscevano, ma entrambi erano iscritti al sito web finito nel mirino della Procura. Oltre ai due episodi avvenuti nella Capitale, sotto la lente degli investigatori c'è anche un caso di suicidio avvenuto nei mesi scorsi a Palermo. Adesso le indagini puntano a identificare i moderatori della community.