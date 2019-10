7 ott 2019 19:32

LA PROCURA DI TRIESTE CHIEDERÀ LA PERIZIA PSICHIATRICA PER ALEJANDRO AUGUSTO STEPHAN MERAN, IL KILLER DI MATTEO DEMENEGO E PIERLUIGI ROTTA - L’IPOTESI È CHE NON AVESSE PIENA FACOLTÀ DI SÉ, COSA MOLTO RILEVANTE PERCHÉ POTREBBE RENDERLO NON IMPUTABILE – IL VIDEO CHOC DEGLI SPARI IN QUESTURA