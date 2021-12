17 dic 2021 19:57

LA PROFESSORESSA DI LINGUA – UNA PROF 20ENNE È STATA ARRESTATA IN FLORIDA DOPO AVER FATTO SESSO NON PROTETTO IN ALMENO QUATTRO OCCASIONI CON UNO STUDENTE 16ENNE: I DUE SI SONO SOLLAZZATI A CASA MA, QUANDO SUI TELEFONI DEI COMPAGNI DI SCUOLA È INIZIATO A CIRCOLARE UN VIDEO, LO STUDENTE L’HA SCARICATA E L’HA DENUNCIATA…