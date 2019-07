PROFETI DI S-VENTURA - IL VATICANO HA REVOCATO L’IMMUNITÀ AL NUNZIO IN FRANCIA LUIGI VENTURA, ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI: ORA SARÀ PROCESSATO – ALLA DENUNCIA DI MATHIEU DE LA SOUCHER, IMPIEGATO AL CERIMONIALE DEL COMUNE DI PARIGI, SE NE SONO AGGIUNTE ALTRE SEI – IL MODUS OPERANDI: IL SEGRETARIO SI ANNOTAVA I GIOVANI SEMINARISTI CHE PIACEVANO AL NUNZIO E POI… – VIDEO

Stefano Citati e Carlo Tecce per "il Fatto Quotidiano”

mathieu de la souchere

Il viaggio a Roma di Mathieu non era vano: "Mi dicevano che non ce l' avrei mai fatta". E invece il Vaticano di papa Francesco ha revocato l' immunità diplomatica a monsignor Luigi Ventura, nunzio apostolico in Francia, per le plurime accuse di molestie sessuali. Ora il vescovo sarà processato a Parigi.

emmanuel macron con monsignor luigi ventura

Impiegato al cerimoniale del Comune con la sindaca Anne Hidalgo, Mathieu de La Souchèr è il primo caso, è il coraggio che ha ispirato il coraggio degli altri e squarciato silenzio e omertà. Il gennaio scorso, Mathieu ha denunciato alla polizia l' aggressione sessuale di Ventura durante una funzione ufficiale al Comune di Parigi, ha mobilitato il ministero degli Esteri per incalzare la Santa Sede, ha trascorso con l' avvocato l' ultima settimana di giugno a Roma per depositare una querela in Vaticano, con le testimonianze di altre presunte vittime ha tracciato un inquietante profilo di Ventura: "Dopo di me, altre sei persone - ha detto al Fatto - hanno deciso di denunciare e altre vittime di svelare le loro esperienze.

luigi ventura

Uomini giovani e fragili, tra cui un seminarista di 19 anni che per le sue lamentele è stato minacciato e cacciato. Il modus operandi del nunzio è spesso simile, come se fosse studiato; le aggressioni avvengono sovente in pubblico, in modo da sentirsi protetto dall' occasione: difficile reagire in presenza di decine se non centinaia di persone.

mathieu de la souchere 3

Molte volte, quando Ventura presenzia a delle messe nei seminari, il segretario personale si annota i giovani seminaristi che piacciono al nunzio, poi li contatta e organizza delle cene nella sede diplomatica, come una specie di Ius primae noctis: in un anno almeno 6 amici del giovane seminarista sono stati invitati. Tutti i fatti esposti alla polizia si sono svolti in circa 2 anni e coinvolgono uomini tra i 18 e i 45 anni".

luigi ventura

La vita di Mathieu, 27 anni, è cambiata il 17 gennaio, quel giorno, riferisce alla polizia, ha ricevuto e respinto i palpeggiamenti del diplomatico vaticano, nel cortile del Municipio, in ascensore alla presenza di una collega e nel salone d' onore. Ventura s' è difeso con una smentita totale e poi s' è rifugiato nel complottismo: è una trama ordita dalla sinistra che vuole screditare la Chiesa.

mathieu de la souchere 1

Adesso, però, la stessa Chiesa lo accompagna nel tribunale parigino. La notizia della revoca dell' immunità a Ventura, che viene annunciata dal ministero degli Esteri di Parigi, ha un valore epocale per i rapporti tra la Francia e il Vaticano. Tre anni fa la Santa Sede ha negato le credenziali all' ambasciatore Laurent Stefanini, perché apertamente gay. All' Eliseo c' era Francois Hollande, a San Pietro c' era già Jorge Mario Bergoglio, adesso il Vaticano accoglie una delicata richiesta di Parigi, cioè consentire le indagini al nunzio.

mathieu de la souchere 2

La notizia è arrivata dal ministero degli Esteri di Parigi, poi la Sala Stampa del Vaticano l' ha confermata per rimarcare le aperture diplomatiche della Santa Sede: "Si tratta di un gesto straordinario che conferma la volontà del nunzio, espressa fin dall' inizio della vicenda, di collaborare pienamente e spontaneamente con le autorità giudiziarie francesi, competenti per il caso. La Santa Sede ha atteso, per assumere questa decisione, la conclusione della fase preliminare del procedimento - comunicata a fine giugno - a cui monsignor Ventura ha liberamente partecipato".

Il futuro di Ventura in Francia, a ogni modo, non sarà lungo. Il 9 dicembre il vescovo compirà 75 anni e dovrà presentare le dimissioni a Francesco, un pontefice che più volte, anche con un motu proprio, ha ribadito l' obbligo di rispettare i limiti di mandato e l' importanza di "imparare a congedarsi". Più chiaro di così.

mathieu de la souchere 4