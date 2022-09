PRONTI ALLA NUOVA INOCULATA? - L'EMA HA AUTORIZZATO LE VERSIONI AGGIORNATE DEI VACCINI DI MODERNA E PFIZER CONTRO LE NUOVE VARIANTI DI OMICRON - A QUESTO PUNTO CONVIENE FARE LA QUARTA DOSE CON IL VACCINO ATTUALE, QUELLO AGGIORNATO A OMICRON 1 O ASPETTARE IL NUOVO "UPDATE"? TUTTE LE DOMANDE E LE RISPOSTE

1 - VACCINI: VIA LIBERA EMA A VACCINI ADATTATI PER OMICRON

(ANSA) - Il comitato per i medicinali umani dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato di autorizzare due vaccini adattati per fornire una protezione più ampia contro il Covid-19. Si tratta di Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1, di Pfizer Biontech e Moderna. Sono destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro Covid-19. Lo annuncia l'Ema.

2 - ARRIVANO I VACCINI AGGIORNATI, ECCO COSA CAMBIA

Francesco Rigatelli per “La Stampa”

Cosa decide oggi l'Ema?

moderna vaccino

Il comitato per i medicinali dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) nella riunione straordinaria fissata per oggi valuta le richieste di autorizzazione di due nuovi vaccini mRna per il Covid-19 aggiornati alla subvariante Omicron BA.1. Una domanda è stata presentata da Moderna per Spikevax e una da Pfizer Biontech per Comirnaty.

Quando potrebbero arrivare in Italia?

In seguito al responso dell'Ema, lunedì è prevista una riunione straordinaria della commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per valutare l'autorizzazione dei nuovi vaccini nel nostro Paese. Il ministro della Salute Speranza ha parlato di «metà settembre» riferendosi alla «disponibilità di vaccini aggiornati».

vaccino

Intanto la Food and drug administration americana (Fda) ha approvato degli altri nuovi vaccini. Di che si tratta?

Sono vaccini simili, ma aggiornati alle ultime varianti Omicron BA.4 e BA.5. Spikevax di Moderna è stato autorizzato solo per gli adulti, mentre Comirnaty di Pfizer Biontech per i maggiori di 12 anni. Entrambi possono essere somministrati due mesi dopo qualsiasi precedente vaccinazione anti-Covid.

Quando arriveranno in Europa questi aggiornamenti?

vaccino 3

L'Ema ha appena avviato una valutazione simile a quella della Fda su Comirnaty. La decisione dunque potrebbe arrivare poco dopo quella di oggi.

Come sono composti i nuovi vaccini?

Si tratta di farmaci bivalenti, che garantiscono una doppia protezione. In parte verso il ceppo di Wuhan e in parte nei confronti della variante per cui sono aggiornati. Sia che si tratti di Omicron 1 o 4 e 5 costituiscono comunque un passo avanti rispetto ai vaccini attuali. È dimostrato infatti che anche l'aggiornamento a Omicron 1 garantisca una migliore protezione verso le subvarianti 4 e 5. Ovviamente l'aggiornamento più recente costituirebbe un passo avanti ulteriore, anche se difficile da quantificare soprattutto in termini di deterrenza rispetto al contagio.

vaccino 2

Conviene fare la quarta dose con il vaccino attuale, il nuovo vaccino con l'aggiornamento a Omicron 1 o aspettare quello aggiornato a Omicron 4 e 5?

Su questo punto la risposta degli esperti è unanime: il vaccino migliore è quello disponibile, soprattutto se si è over 60 e fragili. Il rischio infatti è di trovarsi privi di protezione o in una fase di calo della propria immunità.

I nuovi vaccini diventeranno annuali e si faranno con l'antinfluenzale?

È la speranza. Significherebbe che il Sars-Cov-2 è diventato prevedibile, ma si temono ancora nuove varianti e questo impedisce di mettere la parola fine alla pandemia. Per ora è raccomandato coprirsi con i vaccini disponibili, senza problemi di concomitanza con l'antinfluenzale, e con l'unica accortezza di aspettare due mesi tra una dose e l'altra anti-Covid.

vaccino 1

Chi fa la quarta dose, come consigliato, col vaccino attuale potrà dunque avere uno dei nuovi vaccini aggiornati dopo due mesi .

I vaccini salvano ancora vite?

Va ricordato che la protezione contro la malattia grave dopo un ciclo completo di dosi resta dell'85 per cento. Ieri ci sono stati 21.817 nuovi contagi accertati e 98 decessi, con 213 ricoverati in terapia intensiva e 5.091 nei reparti ordinari. La vaccinazione resta il primo modo per evitare la malattia e aumentare, in caso di contagio, la possibilità di guarire prendendo altri farmaci.

ARTICOLI CORRELATI