15 feb 2021 18:19

PRONTI, PARTENZA TILT. POTEVA, LA REGIONE LOMBARDIA DI FONTANA & CO., FARE BENE ALMENO UNA COSA SULLA PANDEMIA? OVVIAMENTE NO. OGGI SI SONO APERTE LE ISCRIZIONI ON-LINE PER LA VACCINAZIONE DEGLI ULTRA OTTANTENNI. NON C’E’ STATO NULLA DA FARE: IL SISTEMA E’ ANDATO SUBITO IN TILT. PER ALTRO, IL SISTEMA PREVEDE CHE L’ULTRANOVANTENNE VENGA PORTATO DOVE INDICATO NEL GIORNO E NELL’ORA STABILITA DALLA REGIONE (!)