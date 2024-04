11 apr 2024 17:26

PRONTI PER RIVEDERE UNO STRAORDINARIO JOAQUIN PHOENIX NEI PANNI DI JOKER? PER ADESSO DOVRETE ACCONTENTARVI DEL TRAILER DI “JOKER: FOLIE À DEUX” IN CUI IL PROTAGONISTA TROVERÀ L’AMORE FOLLE DI LADY GAGA, CONOSCIUTA ALL’ARKHAM ASYLUM, IL MANICOMIO CRIMINALE DOVE JOKER DOVE È STATO RINCHIUSO DOPO IL CAOS PROVOCATO A GOTHAM CITY – PER SAPERE COSA COMBINERANNO IN COPPIA DOVETE ATTENDERE IL 2 OTTOBRE E… VIDEO