PRONTI PER L’ESCALATION? – UN RAID ISRAELIANO HA COLPITO L’AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL’IRAN A DAMASCO, IN SIRIA – NELL’ATTACCO, CHE AVREBBE COLPITO IL CONSOLATO E LA RESIDENZA DELL’AMBASCIATORE, CI SAREBBERO ALMENO SEI MORTI. COME REAGIRÀ IL REGIME TEOCRATICO DEGLI AYATOLLAH? FARÀ FINTA DI NIENTE COME AL SOLITO PER EVITARE DI ENTRARE IN GUERRA (E PRENDERLE?) - SECONDO "AL ARABIYA" SAREBBE STATO UCCISO UN COMANDANTE DELLE FORZE QODS, MOHAMMED REZA ZAHEDI - VIDEO