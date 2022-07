PRONTI A SCHIATTARE D’INVIDIA? ECCO A VOI LA NUOVA CASA DI RILEY REID, PORNOSTAR AMERICANA, 31 ANNI, NEL PORNO DA 10 - E’ UNA VILLA SPETTACOLARE, A PASADENA. 4 CAMERE DA LETTO, 6 BAGNI, PARETI DI VETRO, SAUNA E SPA ESTERNE, PISCINA CON ACQUA SALATA PIÙ CASCATA, 3,6 ACRI DI TERRENO INTORNO, IL TUTTO PER LA FAVOLOSA CIFRA DI 4,8 MILIONI DI DOLLARI PAGATI CASH E RICAVATI DAGLI AUGELLI CHE NEGLI ANNI HA PRESO (E PRENDE) IN ORGE E IN GANG BANG - BARBARA COSTA: “MA NON VI FATE INCANTARE DAI SOGNI DI GLORIA E RICCHEZZA FACILE PERCHE’…”

Barbara Costa per Dagospia

casa di riley reid (20)

Pronti a schiattare d’invidia? Ecco a voi la nuova casa di Riley Reid, pornostar americana, 31 anni, nel porno da 10, residente e proprietaria di questa villa spettacolare, a Pasadena. 4 camere da letto, 6 bagni, pareti di vetro, sauna e spa esterne, piscina con acqua salata, illuminata, più cascata, 3,6 acri di terreno intorno, il tutto per la favolosa cifra di 4,8 milioni di dollari pagati cash la gran parte, e ricavati da dove?

Ma dai peni che in bocca e in ano e in vagina Riley Reid negli anni ha preso (e prende) in orge e in gang bang e meglio se coi neri, ma tanto pure dalle scene soliste girate su OnlyFans in pandemia! Esattamente quelle realizzate mentre eravamo tutti quanti chiusi, reclusi in casa, a impigrirci di p*ppe, e magari proprio con lei!

riley reid v9

Vi avverto subito: pensateci bene prima di lasciare il vostro pur odioso lavoro per imitare Riley Reid e mettervi su OnlyFans e a fare porno, e pensateci pure se avete un fisico come il suo, alto e sodo posteriore annesso: la fortuna, pornografica e economica, di Riley Reid è un’eccezione. È sì frutto di duro e sudato lavoro, ma le persone che su OnlyFans arrivano a toccare grosse cifre sono lo zero virgola qualcosa. Non vi fate incantare dai sogni di gloria e ricchezza facile: quasi tutte/i coloro che esibiscono le loro forme su OnlyFans fanno i soldi per pagarsi le bollette, non ve lo dicono ma per loro OnlyFans è una seconda entrata, comoda, variabile e non fissa.

riley reid 5

Le modelle porno dal successo pari a Riley Reid sono rarità e sono dei fenomeni: va precisato inoltre che Riley Reid si può permettere di chiedere e di ottenere target monetari notevoli per le foto e i video che posta su OnlyFans perché lei da qualche anno – ben prima della pandemia – è tra le pornostar più amate e viste e più pagate al mondo. Si dia un’occhiata ai suoi numeri su Pornhub: i video di Riley toccano la bellezza di 220 milioni di views. E non si fermano…

riley reid 4

Lei è un "volto" del porno, è tra i corpi e i visi del porno tra i più noti: la scritta che le tatua e le solca la schiena è il suo marchio di riconoscimento, come lo sono il suo corpo naturale rimasto adolescente, e il suo sesso non depilato. E mettiamoci pure il suo mostrarsi sorridente, e di buon umore, e prima e dopo, qualunque sia la capacità e la quantità di peni da affrontare e di sperma da ingoiare, e di f*ghe, da mangiare…!

riley reid 6

"Se la vita ti dà limoni, tu fanne una limonata", dice il tatuaggio sulla schiena di Riley Reid, ed è una frase di Stephen King, e sta a significare che da quello che di c*lo ma pure di sfiga ti porge la vita, tu devi ricavarci il meglio, e infatti, che altro ha fatto Riley? Nata a Miami e cresciuta in una famiglia numerosa e religiosa, Riley ha mollato l’università (studiava psicologia) e il lavoro da spogliarellista part time dopo le prime scene porno andate molto bene. Riley sapeva di poterlo e di volerlo fare, il porno.

riley reid 7

Una bella testa pensante sopra un corpo impeccabile ma minuto (49 kg per 163 cm), e un viso maschera incantevole di una tempra d’acciaio unita a una fame sessuale che l’ha portata a diventare una mega star dell’adult movie. E lontano dalla sua famiglia d’origine che, stando ai rumors, non sta con Riley. Figlia rinnegata? Col padre che non la vuole mai più vedere perché ha scelto di lavorare nel porno, e perché ha rifiutato Dio per l’ateismo? Sai che dramma. Che si resettino valori e sentimenti.

casa di riley reid (16)

Forse paparino è all’oscuro che Riley fin dalle medie era attiva sessualmente, ma solo con le ragazze, e che non ha avuto chissà quali esperienze anali prima del porno perché turbata dal dolore anale provato e a lei rivelato da sua sorella maggiore… e che, nel porno, Riley ha fatto il suo primo anale con il collega a cui è legata da vera e intima amicizia fuori dal set, Mick Blue, della cui moglie Riley è stata damigella d’onore al matrimonio… Io lo vedo come Riley professionalmente sui set s’offre, e non come soffre. Come leggo le chat che criticano Riley di essere così ricca e famosa "solo" in quanto bianca.

casa di riley reid (17)

Come se il porno fosse fermo a 40 anni fa! Segnatevi questo: nel porno USA l’unico colore che conta è il verde, quello dei dollari!!! Dice Riley Reid: “Sui set porno io mi diverto, seppure, inutile negarlo, sia un lavoro faticoso. Sui set ci stai ore e ore. Sarebbe ora che le cose cambiassero, e che girare porno, e dire che sei e fai la porno attrice, non scandalizzasse più nessuno. Io sono come te, io sono una cittadina, pago le tasse, non spaccio droga, e non sto facendo nulla di sbagliato”.

being riley reid

A Riley si invidiano i suoi soldi puliti, frutto del suo lavoro, in un settore da anni non più governato da soli bianchi né più da soli uomini, ma da donne e da uomini, di ogni colore e sesso e orientamento. Questi sono i fatti, il resto mere opinioni. Una donna è libera – e da ogni patriarcato – se lo è di testa e se guadagna in autonomia. Non ci son altri mezzi. Io dico: mille volte meglio Riley Reid di mantenute tramite divorzio e alimenti, che si incensano a pure e probe e femministe ma sono iene contro padri, mariti e amanti, a cui devono ogni loro agio…

