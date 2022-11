PRONTI PER UN WEEKEND BAGNATISSIMO? – NEI PROSSIMI DUE GIORNI MEZZA ITALIA SARÀ BERSAGLIATA DA PIOGGE INTENSE, NUBIFRAGI E RAFFICHE DI VENTO – PER DOMANI LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN’ALLERTA METEO IN 10 REGIONI, TUTTE AL CENTRO-SUD – E DOMENICA AL NORD SONO ATTESE LE PRIME GELATE DI STAGIONE, CON LE TEMPERATURE CHE SI ATTESTERANNO INTORNO AGLI 0°C IN PIEMONTE E LOMBARDIA

1 – METEO AVVISO: ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE IN 10 REGIONI

Marco Castelli per www.ilmeteo.it

Nella giornata di domani, 19 novembre, una saccatura centrata sul Nord Europa si approfondirà sull’Italia, determinando una nuova fase di maltempo su parte delle regioni centrali e meridionali, con precipitazioni anche intense, specie sui versanti tirrenici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

ALLERTA METEO 19 NOVEMBRE 2022

L’avviso prevede dal primo mattino di domani, sabato 19 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, specie sui settori meridionali, in estensione a Umbria, in particolar modo sui settori meridionali, Puglia, specie sul versante del Centro-Nord, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, in particolar modo sui settori tirrenici di entrambe le Regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 19 novembre, allerta arancione su gran parte di Campania e parte di Calabria, Basilicata e Molise. È stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori di Campania, Calabria e Molise, su Lazio, Abruzzo, settori di Basilicata, Marche, Umbria, settori di Sardegna e Puglia.

2 – METEO: WEEKEND, MEZZA ITALIA BERSAGLIO DEL MALTEMPO,

Mattia Gussoni per www.ilmeteo.it

Prepariamoci ad una fase di forte maltempo! Nel corso del weekend mezza Italia sarà infatti bersagliata da piogge intense, nubifragi e raffiche di vento: saranno molte le regioni interessate dal peggioramento che avrà luogo tra Sabato 19 e Domenica 20.

Il tutto sarà causato da una vasta area di bassa pressione sospinta da venti meridionali e alimentata da masse d'aria di origine polare-marittima che dal Nord Atlantico raggiungerà il bacino del Mediterraneo. Le correnti fredde in ingresso dalla Porta del Rodano (Francia sudorientale) favoriranno la formazione di un ciclone in grado di scatenare precipitazioni intense e forte vento.

La cartina che vi proponiamo qui sotto si riferisce alla giornata di Sabato 19 Novembre e evidenzia quali saranno le zone più a rischio: con il colore blu/viola le aree dove si prevedono accumuli fino a 70 mm in 24 ore, ovvero 70 litri di pioggia per metro quadrato (Lazio, Campania e Calabria).

Il pericolo più grosso con questo tipo di ingressi perturbati riguarda la possibile stazionarietà dei fenomeni temporaleschi che potrebbero insistere molte ore sempre sulle medesime regioni, provocando anche locali allagamenti.Precipitazioni previste per la giornata di Sabato 19 Novembre

Come già accaduto diverse volte (quasi sempre in realtà) negli ultimi mesi le regioni del Nord rimarranno ancora a secco (piogge solo su Romagna e basso Veneto). Insomma, la fase siccitosa pare proprio non voler finire su questo settore del nostro Paese. Dal punto di vista statistico e climatologico il mese di Novembre è il più piovoso dell'anno e si pensava che almeno in parte potesse configurarsi una sorta di compensazione dopo il lungo periodo di siccità al Nord e invece la traiettoria dei cicloni continua ad evitare le regioni settentrionali.

Domenica 20 il vortice si muoverà velocemente verso Sud-Est, liberando dal maltempo buona parte del Centro dove tornerà a splendere il sole come al Nord, sia pure in un contesto decisamente più freddo. Sono attese infatti le prime gelate di stagione fin sulle pianure settentrionali, dove al mattino presto le temperature si attesteranno intorno agli 0°C, specie su Piemonte e Lombardia. Discorso diverso per i settori adriatici, il Sud e la Sicilia dove avremo ancora condizioni meteo piuttosto instabili, con nuove precipitazioni, accompagnate da intense raffiche di Maestrale.

