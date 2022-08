PROPAGANDA ATOMICA – CONTINUA IL RIMPALLO DI ACCUSE TRA RUSSI E UCRAINI SULLE CONDIZIONI DELLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA. DA KIEV DICONO CHE L’IMPIANTO È A RISCHIO PER VIA DEI BOMBARDAMENTI RUSSI E DEL MANCATO CONTROLLO. SECONDO LA BBC I DIPENDENTI LAVORANO CON LE ARMI DEI SOLDATI RUSSI PUNTATE CONTRO, CON IL TIMORE CRONICO DI UN INCIDENTE, MENTRE DA MOSCA ACCUSANO GLI UCRAINI DI BOMBARDARE COSTANTEMENTE LE VICINANZE. CHIUNQUE ABBIA RAGIONE, IL RISCHIO DI UNA NUOVA CHERNOBYL È SEMPRE PIÙ REALISTICO…

KIEV, ZAPORIZHZHIA OPERA A RISCHIO VIOLARE NORME SICUREZZA

FUMO DALLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA

(ANSA) - La centrale atomica ucraina di Zaporizhzhia "sta funzionando con il rischio di violare gli standard delle radiazioni e le regole di sicurezza antincendio". Lo afferma l'agenzia atomica ucraina Energoatom, citata dalla Cnn.

L'agenzia torna ad accusare le forze russe che controllano la centrale di bombardare esse stesse l'impianto. Come conseguenza, aggiunge, "il sistema di sicurezza di una delle unità di produzione di elettricità è stato attivato e una delle tre unità di produzione funzionanti è ora disconnessa".

KIEV, CENTRALE ZAPORIZHZHIA NON CONTROLLATA IN MODO ADEGUATO

(ANSA) - Le operazioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia non vengono controllate in modo "adeguato": lo sostiene il ministro dell'Interno ucraino, Denys Monastyrskyi, secondo quanto riporta la Cnn. Ribadendo che Kiev ha già fatto appello all'Aiea per garantire un controllo adeguato sull'impianto, Monastyrskyi ha detto che il suo ministero "si sta preparando per qualsiasi scenario".

FUMO DALLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA

"Non c'è un controllo adeguato sulle operazioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia", ha scritto Monastyrskyi su Facebook. "Ora, in realtà, non è solo nelle mani del nemico, ma anche nelle mani di specialisti non addestrati che possono davvero causare una tragedia". "Gli specialisti ucraini rimasti sul posto non possono in parte accedere alle aree in cui dovrebbero trovarsi - ha aggiunto -. Come è noto, nell'area dell'impianto si trovano ora attrezzature militari della Federazione Russa. Tutto questo viene valutato come il più alto livello di minaccia".

BBC, DIPENDENTI ZAPORIZHZHIA SEMPRE SOTTO TIRO DEI RUSSI

FUMO DALLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA 2

(ANSA) - I dipendenti della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia lavorano con le armi dei soldati russi puntate contro, nel timore cronico di un disastro nucleare e in una situazione di costante stress: lo scrive la Bbc in un articolo pubblicato oggi, mentre prosegue lo scambio di accuse tra Kiev e Mosca sugli attacchi all'impianto più grande d'Europa.

"La mia giornata lavorativa è uno stress costante", dice alla Bbc via sms una dipendente della centrale, Svitlana, che preferisce usare un nome fittizio. "Non posso più lavorare come prima", prosegue: "Nell'ultima settimana non sono nemmeno riuscita a recarmi sul posto di lavoro, è pericoloso".

carro armato russo alla centrale nucleare di zaporizhzhia

E poi: "Sabato c'è stato un bombardamento della stazione di azoto-ossigeno che ha causato un incendio. Per miracolo, le persone che lavoravano lì sono sopravvissute". Un residente della vicina Enerhodar racconta che i prezzi nei negozi e nelle farmacie sono ora il quadruplo rispetto a quelli nel territorio ancora controllato dall'Ucraina e la maggior parte dei bancomat è chiusa.

Nel frattempo, la Bbc riceve un sms da un collega di Svitlana, Mykola: "Il personale adesso è ostaggio dei russi", scrive. Mentre Svitlana parla di una "situazione psicologica difficile" e afferma che "i soldati sono ovunque con le armi e tutti sono tenuti sotto tiro".

soldato russo centrale nucleare di zaporizhzhia

FILO-RUSSI, BOMBA KIEV A 10 METRI DA DEPOSITO ZAPORIZHZHIA

(ANSA) - Un colpo d'artiglieria sparato dalle forze ucraine si è abbattuto a soli dieci metri da un deposito di combustibile nucleare esaurito nella centrale di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, controllata dalle forze russe. Lo ha affermato Vladimir Rogov, membro dell'autorità civile-militare della parte della regione occupata dalle forze di Mosca. Secondo Rogov, che parlava alla televisione Rossiya-24, ripresa dalla Tass, l'episodio è avvenuto ieri.