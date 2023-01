20 gen 2023 08:09

PROSSIMA FERMATA: CRIMEA – GLI AMERICANI SONO PRONTI AL SALTO DI QUALITÀ DEFINITIVO NELLA GUERRA IN UCRAINA: IL CAPO DELLA CIA, WILLIAM BURNS, È VOLATO IN GRAN SEGRETO A KIEV LA SCORSA SETTIMANA E HA INCONTRATO ZELENSKY, PER COMUNICARGLI LE ASPETTATIVE USA PER LE PROSSIME MOSSE MILITARI RUSSE – INTANTO GLI USA HANNO AUTORIZZATO ALTRI 2,5 MILIARDI, E IL PENTAGONO APRE A UN ATTACCO ALLA CRIMEA…