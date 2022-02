LA PROSSIMA GUERRA CULTURALE SARA' SUI VACCINI AI BAMBINI PIU' PICCOLI - PFIZER SI STA AFFRETTANDO PER RENDERE DISPONIBILI LE DUE DOSI ANCHE AI MINORI DI 5 ANNI, MA DAI SONDAGGI EFFETTUATI, I GENITORI AMERICANI NON SEMBRANO PROPENSI AD ABBRACCIARE LA SOLUZIONE - SONO SOPRATTUTTO LE DONNE NELLE ZONE SUBURBANE AD OPPORSI...

La Pfizer e i funzionari federali si stanno affrettando ad accelerare i vaccini COVID per i bambini sotto i 5 anni, ma i sondaggi indicano che molti genitori potrebbero sentirsi in pericolo nel vaccinare immediatamente il proprio bambino.

Perché è importante: i funzionari stanno cercando di ottenere le prime dosi nei più piccoli per proteggerli dalla malattia grave e dai ricoveri in ospedale, che, sebbene rari per la fascia d’età, rappresentano ancora una vera minaccia.

Ma i genitori dei bambini più piccoli sono generalmente più cauti, il che per alcuni potrebbe significare una corsa per ottenere i vaccini una volta che i loro figli saranno idonei, mentre altri sceglieranno di aspettare. «Quando ho guardato questi numeri, ho pensato: “Allacciate le cinture. I vaccini per i bambini sono la prossima guerra culturale”», ha detto ad Axios John Gerzema, CEO di The Harris Poll.

In un sondaggio Harris su 306 genitori di bambini sotto i 5 anni fornito esclusivamente ad Axios, il 73% dei genitori vaccinati ha affermato che è probabile che vaccinerà i propri bambini sotto i 5 anni, mentre solo il 35% dei genitori non vaccinati lo farà.

D'altra parte, il 65% dei genitori non vaccinati ha affermato che è improbabile che i propri figli sotto i 5 anni vengano vaccinati, mentre solo il 27% dei genitori vaccinati è d'accordo.

Tra le righe: è difficile ottenere una lettura esatta di questa domanda nei sondaggi, perché una volta che i genitori di bambini sotto i 5 anni sono separati nei dati, la dimensione del campione si riduce e i margini di errore diventano grandi.

Ma le organizzazioni elettorali con cui Axios ha parlato hanno detto che i loro numeri sono abbastanza grandi da offrire un quadro significativo del sentimento dei genitori sui vaccini.

Dai numeri: scavando più a fondo nei dati, Harris ha scoperto che più donne (47%) hanno affermato che è improbabile che i loro figli abbiano la possibilità di essere vaccinati rispetto agli uomini (31%).

Quasi la metà degli intervistati suburbani (49%) – quasi quanto le persone delle aree rurali (57%) –ha affermato che è improbabile che vaccineranno i loro figli, una cifra che si riduce al 25% nelle aree urbane.

La maggioranza di quelli che si identificano come indipendenti (57%), rispetto ai repubblicani (38%) o ai democratici (26%), hanno affermato che è improbabile che vogliano vaccinare i loro bambini sotto i 5 anni.

«Questo non si adatta allo standard. Gli indecisi sono di solito rurali, repubblicani, e guadagnano meno di 50.000 dollari», ha detto Gerzema. Questi risultati suggeriscono che le mamme suburbane «forse stanno facendo una pausa su questo e stanno pensando che dovremmo solo aspettare un paio di settimane?».

Altri sondaggi hanno trovato maggiori prove di genitori riluttanti.

L'Axios/Ipsos Coronavirus Index, che include le risposte di 181 genitori di bambini di età inferiore ai 5 anni in tre ondate di sondaggi dall'inizio dell'anno, ha rilevato che il 44% dei genitori con bambini di età inferiore ai 5 anni ha detto di non essere molto o per niente propenso a vaccinare i propri figli il prima possibile, mentre il 41% ha affermato che lo farà probabilmente.

Il KFF Vaccine Monitor pubblicato la scorsa settimana, che includeva 162 risposte da parte dei genitori, ha rilevato che solo tre genitori su 10 di bambini sotto i 5 anni hanno affermato che avrebbero vaccinato il loro bambino subito una volta approvato un vaccino. Questo è stato un miglioramento rispetto al risultato di uno su cinque ottenuto a luglio.

La conclusione: se e quando i vaccini di Pfizer saranno disponibili per i bambini più piccoli, i funzionari avranno molto lavoro davanti per convincere i genitori ad approfittarne, anche dopo due anni di attesa.