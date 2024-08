LA PROSSIMA PANDEMIA È GIÀ QUI – IN ITALIA, A PARTIRE DAL 26 LUGLIO, SONO STATI CONFERMATI 6 FOCOLAI DI PESTE SUINA AFRICANA, IN ALTRETTANTI STABILIMENTI DI SUINI IN LOMBARDIA, PIEMONTE ED EMILIA ROMAGNA – IL MINISTERO DELLA SALUTE STA ELABORANDO “UNA NOTA INFORMATIVA PER RINFORZARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI…”

maiali in cina 3

Ministero,6 focolai peste suina,verso misure straordinarie

(ANSA) - A partire dal 26 luglio sono stati confermati 6 focolai di Peste suina africana (Psa) in altrettanti stabilimenti di suini in Lombardia (province Milano, Pavia), in Piemonte (provincia Novara) e in Emilia Romagna (provincia Piacenza).

Lo evidenzia il ministero della Salute in una nota sulla Psa (aggiornamento al 30 luglio), precisando che è "in via di elaborazione una nota informativa al territorio per rinforzare il sistema dei controlli attraverso la disposizione di una serie di misure straordinarie, al fine di scongiurare la ulteriore diffusione della malattia e nell'ottica di adottare misure di contrasto uniformi sul territorio".

Peste suina a Roma animalisti in presidio a pavia dopo l abbattimento dei maiali per la peste suina 12 animalisti in presidio a pavia dopo l abbattimento dei maiali per la peste suina 2