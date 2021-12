27 dic 2021 19:20

LA PROSSIMA VOLTA MEGLIO PROVARE CON BABBO NATALE - IN IRLANDA DEL NORD, UNA DONNA INGAGGIA UN ATTORE PER INTERPRETARE UN GRINCH ALLA FESTA DEL FIGLIO, MA L’UOMO ARRIVA E LE DISTRUGGE LA CASA – LA MAMMA PUBBLICA LE FOTO DELLA CASA DEVASTATA DOPO I FESTEGGIAMENTI. IL POST HA FATTO IL GIRO DEL WEB, CON GLI UTENTI CHE HANNO COMMENTATO: "HA PAGATO PER IL GRINCH E IL GRINCH HA AVUTO"