Anche l'ufficiale di collegamento gli 007 inglesi al servizio di Sua Maestà, uno 007 in piena regola, il "più grosso esperto che tu possa avere di polizia sul territori britannico per quello che riguarda l'Italia", è a caccia del tesoro di Massimo Bochicchio.

A Milano l'inchiesta è archiviata. A Roma il processo è "estinto per morte del reo". Ma sportivi, professionisti e vip di ogni sorta non hanno mai smesso di cercare i soldi che hanno affidato a Massimo Bochicchio per poi vederli sparire nel nulla. Ed è per questo che tempo fa si sono rivolti a un uomo dei servizi segreti britannici. Lo dice al telefono Daniele Conte, fratello del mister Antonio, vittima del broker e una volta anche suo compare in affari.

"Devo incontrare questo qui, mi fanno incontrare praticamente uno dei servizi segreti civili e militari a Londra...non ho capito bene comunque sa un po' di cose", dice al telefono il 14 dicembre del 2020. "Ma chi ti ha dato il riferimento?" domanda l'interlocutore. "Tramite quelle persone che sto facendo il discorso del fondo...c'è di mezzo un altro che so il nome, che lavora lì...non sto capendo chi cavolo è...lavora sempre nell'ambito della finance e c'hanno un po' di cose...vado li e vedo un attimino", risponde Conte.

Dopo neanche 24 ore il fratello dell'allenatore è al telefono con l'uomo che dovrebbe trovare il tesoro di Bochicchio: "L'interlocutore vanta contatti con i responsabili della sicurezza e specifica poi che, sebbene l'ambasciatore Trombetta (Raffaele, altra vittima di Bochicchio ndr) sia ovviamente coinvolto nella vicenda , non è a questi che fa riferimento quando parla di contatti, quanto piuttosto al servizio segreto civile".

Più precisamente "il più grosso esperto che tu possa avere di polizia sul territorio britannico per quello che riguarda l'Italia, quindi qualsiasi cosa deve passare da lui", è il "collegamento con Scotland Yard". Il contatto fornisce subito informazioni degne di James Bond: "Il nostro uomo si accompagna con una famiglia libanese - siriana. Potrebbe avere a che fare con la ripulitura di soldi - dice - perché sai i libanesi sono...se c'è da far transitare un sacco di soldi in una banca svizzera o una banca italiana o francese, magari è un problema...magari in una banca libanese o in una banca di Dubai che conosce, o del Qatar, riesce a farlo".

Daniele Conte risponde come può, offrendo le sue informazioni: "io comunque so che è in contatto con il suo precedente proprietario di casa a Londra". I tentativi di recuperare il denaro sono i più disparati. Conte lo spiega al commercialista Matteo Ripianese: "asserisce che ha sentito Patrice (verosimilmente Evrà - ex calciatore professionista) con il quale avrebbe intenzione di partire per Dubai, dove si trova attualmente Massimo Bochicchio". "Se è, prendiamo e andiamo", dice. I due non andranno mai. Ma Bochicchio arriverà in Italia. I suoi soldi invece no.

Il mistero del telefono trovato nel taxi

"Mi sembra pazzesco, io comunico il numero alla Guardia di Finanza e lui perde il telefono, ma che è, pure sta storia". Il dubbio è legittimo, la coincidenza sospetta, la domanda una sola: qualcuno ha detto a Massimo Bochicchio che gli investigatori avevano appena iniziato a intercettare la sua nuova utenza telefonica? Un quesito che i magistrati, al pari dei clienti truffati dal Broker dei vip scomparso la scorsa estate, si sono posti quando un tassista ha chiamato dicendo di aver trovato casualmente il cellulare del Madoff dell'Aniene, un numero di telefono che i finanzieri avevano appena scoperto.

Del resto tutto ciò che riguarda Massimo Bochicchio diventa un mistero. Lo è diventata la sua morte, visto che il corpo carbonizzato e irriconoscibile ha dato adito alle più disparate teorie, prima che la prova del Dna ne confermasse l'identità. Ed è ambigua, emerge adesso, anche la chiamata della tassista degli Emirati Arabi ad Antonio Massimino, un investitore che racconta la vicenda al telefono con Daniele Conte, il fratello dell'allenatore del Tottenham, Antonio.

È una circostanza ambigua perché il tassista chiama il 21 ottobre del 2020, lo stesso giorno in cui Antonio Massimino comunica alla Finanza di aver scoperto il nuovo numero di Bochicchio. La storia emerge dagli atti che rimbalzano tra i procuratori di Roma e Milano che si sono occupati dell'inchiesta su Massimo Bochicchio, il broker che ha truffato vip del calibro degli allenatori Antonio Conte e Marcello Lippi, dei giocatori Patrice Evra e Stephan el Shaarawy, dei procuratori sportivi Federico Pastorello e Luca Bascherini.

Il 21 ottobre del 2020 Bochicchio è ancora vivo, è a Dubai e i creditori gli stanno alle costole scambiandosi informazioni. Lo cercano in tutto il mondo, lui a stento parla con la famiglia, ma all'improvviso arriva una telefonata: "Vuoi farti due risate? Mi ha chiamato un numero da Dubai, ho risposto, ho detto chi è", riassume Massimino a Daniele Conte spiegando che dall'altro lato della cornetta l'interlocutore avrebbe risposto: "Ho trovato un cellulare nel mio taxi, sono un tassista di Dubai, ma ho visto che tu hai chiamato a questo numero e magari conosci chi ha perso il telefono così glielo posso riportare".

"Da un lato - si legge nelle carte - Massimino ipotizza che la telefonata del tassista potrebbe essere una strategia di Bochicchio per essere ulteriormente contattato sul numero inglese", dall'altro si pone una domanda e riflette: "Mi sembra pazzesco, io comunico il numero alla Guardia di Finanza e lui perde il telefono, ma che è pure sta storia".

Il sospetto è che una talpa possa aver allertato il broker. Ad ogni modo, riflettono gli interlocutori, occorre mettere le mani sul telefono. Conte vede un'opportunità: "così pigliamo un po' di mail...A chi lo potremmo far lasciare?". La caccia dei creditori continuerà invano, quella degli investigatori produrrà i suoi frutti: Bochicchio viene arrestato nel luglio 2021. Il processo praticamente non si farà mai: "estinto per morte del reo".

