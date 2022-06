IL PROSSIMO PRESIDENTE DELLA COLOMBIA POTREBBE ESSERE UN MIX TRA NAYIB BUKELE, JAIR BOLSONARO E DONALD TRUMP! - SI CHIAMA RODOLFO HERNANDEZ, RILASCIA REGOLARMENTE DICHIARAZIONI SBOCCATE SUI SOCIAL, AMMETTE DI NON SAPERE MOLTO DEL SUO PAESE, E UNA VOLTA HA DEFINITO HITLER "UN GRANDE PENSATORE TEDESCO" - DOMENICA SE LA VEDRA' AL BALLOTTAGGIO CON GUSTAVO PEDRO, FINO A QUALCHE SETTIMANA FAVORITO PER LA VITTORIA...

Dagotraduzione dal Guardian

John Claro e Rodolfo Hernandez

Quando John Claro, consigliere dell'opposizione nella città colombiana di Bucaramanga, ha avuto un diverbio con il sindaco locale sulla cattiva condotta di un collega, si è ritrovato con la faccia rossa e un ronzio all'orecchio.

In un video dell'incidente, si può vedere il sindaco perdere la pazienza, alzarsi in piedi e scatenare un flusso di parolacce. Poi, si fa avanti e schiaffeggia Claro con forza. Quel sindaco era Rodolfo Hernández e domenica potrebbe essere eletto presidente della Colombia. «Mi sembra che non stia bene mentalmente», ha detto Claro al Guardian. «Lo considero un sociopatico».

Rodolfo Hernandez

Hernández, un uomo d'affari di 77 anni, ama offendere. Rilascia regolarmente dichiarazioni sboccate sui social media, ha ammesso di non sapere molto della Colombia e una volta ha descritto Adolf Hitler come «un grande pensatore tedesco».

Ha affermato che «l'ideale sarebbe che le donne si dedicassero alla crescita dei propri figli» e ha definito le donne venezuelane «fabbriche di bambini poveri».

Inizialmente era stato bollato come uno strano outsider, ma il mese è riucito ad arrivare al ballottaggio di domenica, dove affronterà Gustavo Petro, un ex guerrigliero urbano, in quella che è stata descritta come una battaglia di outsider.

Baraccopoli a Medellin, in Colombia

Hernández condivide tratti con la crescente galleria di populisti personalisti della regione: come Nayib Bukele di El Salvador, ha utilizzato i social media (nel suo caso, TikTok) per raggiungere gli elettori indecisi; come il brasiliano Jair Bolsonaro, si crogiola nella grossolana scorrettezza politica; come Donald Trump, ha una storia nel mondo degli affari, una dubbia pettinatura e una piattaforma forte di emozioni ma priva di dettagli.

«Puoi paragonare Hernández a Luigi XIV, il re francese che disse 'lo stato sono io'», ha detto Claro, che sostiene la campagna di Petro. «Dice quello che la gente vuole sentire, è irregolare, è un demagogo, è ironico, è maleducato, è un mitomane».

Gustavo Petro

Se Petro vincesse, diventerebbe il primo presidente di sinistra in un paese in cui per gran parte del secolo scorso il potere politico ha comportato patti di condivisione del potere tra destra e centrodestra.

Ma anche Petro, ex sindaco di Bogotá, è stato accusato di prepotenza, e la sua storia personale aliena molti in un paese conservatore dove la sinistra è stata a lungo infangata dall'associazione con i numerosi gruppi di guerriglia che hanno combattuto le forze statali e i loro alleati paramilitari per decenni.

Gustavo Petro

Mentre Petro è stato il favorito per la maggior parte della campagna - e ha preso il 40% al primo turno - molti dei suoi avversari dovrebbero ora schierarsi dietro Hernández, dando al settantenne autodichiarato "re di TikTok" una forte possibilità di vincere. Recenti sondaggi hanno trovato i due praticamente allineati.

Hernández era sconosciuto quando ha ottenuto il 28% dei voti, dopo una campagna sui social media pesante nel colpire le "élite" ma leggera sulle politiche da portare avanti.

Gustavo Petro

Durante la sua campagna elettorale Hernández ha proposto di portare i colombiani che vivono nell’entroterra a vedere il mare, ha pubblicato video in cui posava a torso nudo mentre alcune modelle brandivano una croce cattolica, oppure cospargeva di sale una bistecca nello stile del sensazionale Internet Salt Bae.

Ha ribaltato una serie di questioni, ha abbandonato le interviste a metà e ha promesso uno stato austero e protezionista. Si è trasferito a Miami al culmine della campagna, sostenendo che avrebbe potuto essere ucciso se fosse rimasto in Colombia. Ma più di ogni altra cosa, quello che può conquistare il sostegno dell'establishment colombiano è il fatto che lui non è Petro.