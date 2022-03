LA PROTESTA ANTI-PUTIN NON RUSSA - SOLO OGGI A MOSCA SONO STATI ARRESTATI 300 MANIFESTANTI CHE PROTESTAVANO CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA - DALL'INIZIO DELL'INVASIONE RUSSA, SONO FINITE IN CARCERE 14.000 PERSONE - IL CREMLINO INTANTO MINACCIA: "CONTINUEREMO AD ELIMINARE I MERCENARI STRANIERI CHE ARRIVANO IN UCRAINA" - IL MINISTERO HA RIVENDICATO L'UCCISIONE DI DIVERSI STRANIERI NEL RAID SU YAVORIV - VIDEO E FOTO

1. UCRAINA: PROTESTA A MOSCA CONTRO GUERRA, 300 ARRESTI

(AGI/INTERFAX) - La polizia ha arrestato circa 300 persone per aver partecipato a una protesta non autorizzata contro la guerra in Ucraina nel centro di Mosca: lo ha reso noto il ministero dell'Interno russo aggiungendo che queste persone saranno denunciate per aver violato la legge. Dall'inizio dell'invasione russa, oltre 14mila persone sono state arrestate in 122 città russe per aver partecipato a proteste contro la guerra, riporta il sito Ovd-Info.

2. MOSCA, CONTINUEREMO A ELIMINARE I MERCENARI STRANIERI

(ANSA) - «Continueremo a eliminare i mercenari stranieri che arrivano in Ucraina». Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass, dopo aver rivendicato l'uccisione di diversi stranieri nel raid sulla base ucraina di Yavoriv, vicino al confine polacco.

