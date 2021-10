PROTESTANO CONTRO LA “DITTATURA” E POI AGGREDISCONO I GIORNALISTI – UN VIDEOMAKER DELLA TRASMISSIONE DI LA7 “TAGADÀ” È STATO INSULTATO E HA RICEVUTO UNO SPUTO E UN CALCIO ALLA VIDEOCAMERA DURANTE LA MANIFESTAZIONE NO GREEN PASS A MILANO – I PARTECIPANTI AL CORTEO SONO PIU DI 4MILA E QUANDO SONO PASSATI DAVANTI AL PALAZZO DEL COMUNE HANNO INSULTATO IL SINDACO, BEPPE SALA…

manifestazione no green pass milano 9

GREEN PASS: CALCI E INSULTI A VIDEOMAKER LA7

(ANSA) - Un videomaker della trasmissione di La7 Tagadà è stato insultato e ha ricevuto uno sputo e un calcio alla videocamera sotto i portici di piazza Duomo durante le proteste No Green pass a Milano. E' stato immediatamente contattato dalla Questura e ora sta continuando a seguire la manifestazione.

manifestazione no green pass milano 2

GREEN PASS: IN 4MILA A MILANO, CORTEO CAMBIA PERCORSO

(ANSA) - Sono più di 4mila, secondo la Questura di Milano, i partecipanti al corteo milanese contro il green pass. Il corteo si è diviso con il gruppo principale di manifestanti, all'altezza di via Monte Santo, che ha deviato dal percorso programmato e autorizzato dalla questura per imboccare via Galileo Galilei in direzione Stazione Centrale, provocando l'arretramento degli agenti schierati. Poche centinaia, invece, le persone che stanno seguendo il percorso concordato ieri.

manifestazione no green pass milano 8

Dopo aver percorso via Galilei, viale della Liberazione e via Melchiorre Gioia, creando ulteriori problemi al traffico, all'altezza di corso di porta Nuova i due tronconi del corteo si sono poi ricongiunti e sono stati nuovamente instradati dalle forze dell'ordine sul percorso concordato per raggiungere la sede milanese della Rai in corso Sempione.

GREEN PASS: INSULTI A SINDACO SALA DAVANTI A PALAZZO MARINO

manifestazione no green pass milano 3

(ANSA) - Il corteo milanese 'no green pass' è transitato di fronte a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Dopo le minacce al sindaco, Giuseppe Sala, l'intera piazza della Scala è stata transennata è una ventina di agenti delle forze dell'ordine sono stati schierati fuori dal palazzo comunale. Passando accanto a Palazzo Marino, i manifestanti hanno intonato una serie di cori e insulti nei confronti del sindaco Giuseppe Sala.

