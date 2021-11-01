protesta dei portuali a trieste
PROTESTARE COSTA CARO - AUMENTANO I CONTAGIATI COVID IN VENETO E ALTO ADIGE, ZAIA CONDANNA I CORTEI DOVE NON SI FA USO DI MASCHERINE: "INTOLLERABILI. EVITIAMO QUELLO CHE E' SUCCESSO A TRIESTE, UN FOCOLAIO DI 100 POSITIVI" - INTANTO OGGI E' ATTESA LA DECISIONE FINALE SUL DESTINO DEI VACCINATI CON JOHNSON & JOHNSON - CHI HA OPTATO PER LA MONODOSE DOVRA'...-
protesta dei portuali a trieste
CARE MAMME, APPENA SARA' POSSIBILE, VACCINATE I PIU' PICCOLI - GIUSEPPE REMUZZI, DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI: "ANCHE NELLA FASCIA 5-11 ANNI I BENEFICI SUPERANO I RISCHI" - NEGLI STATI UNITI, SOLO NELL'ULTIMA SETTIMANA, SONO STATI REGISTRATI 170 MILA CONTAGI PEDIATRICI, E DALL'INIZIO I BAMBINI MORTI DI COVID SONO STATI 520 - SE UN BAMBINO SI AMMALA DI COVID PUO' CONTRARRE LA SINDROME INFIAMMATORIA MULTISISTEMICA...
INFINITO CR7: ATALANTA BEFFATA. UNA DOPPIETTA DI RONALDO PERMETTE AL MANCHESTER UNITED DI PAREGGIARE 2-2 CONTRO UNA STRAORDINARIA DEA (ORA TERZA NEL GIRONE) - LA JUVE SI RISCATTA IN EUROPA: POKER ALLO ZENIT ED È GIÀ AGLI OTTAVI. QUARTA VITTORIA IN QUATTRO GARE PER LA SQUADRA DI ALLEGRI: DOPPIETTA DYBALA CHE RAGGIUNGE QUOTA 106 RETI IN BIANCONERO, PLATINI (104) STACCATO – L’OMAGGIO A LE ROI MICHEL
CAFONALINO COLOMBIANO - INAUGURATA A VILLA BORGHESE, A ROMA, LA VIA INTITOLATA A GABRIEL GARCÍA MARQUEZ - ALLA CERIMONIA NELLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA C'ERA LA VICEPRESIDENTE DELLA COLOMBIA, MARTA LUCIA RAMIREZ, E POI LA SOLITA COMPAGNIA DI PREZZEMOLINI DEI BUFFET: PECORARIO SCANIO, JIMMY GHIONE, L'EX DIFENSORE DELL'INTER IVAN RAMIRO CORDOBA, PIER FERDINANDO CASINI, LA REGINA DEI SALOTTI MARISELA FEDERICI… - FOTO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
CAGASOTTO, DORMITE SONNI TRANQUILLI - SECONDO L'IMMUNOLOGO AMERICANO ANTHONY FAUCI "NON C’È ALCUNA PROVA” CHE CI SARANNO “EFFETTI COLLATERALI DEL VACCINO TRA 10-20 ANNI" - QUESTA PAURA È UNA DEI CAVALLI DI BATTAGLIA DEI NO VAX, MA PER LO SCIENZIATO "NON C'È NESSUNA RAGIONEVOLEZZA, NON C’È UN PRECEDENTE, PER NESSUN VACCINO C’È, NON C’È NEMMENO UNA RAGIONE MECCANICISTICA PER PENSARLO…"