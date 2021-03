PROVACI ANCORA, CLINT! A QUASI 91 ANNI CLINT EASTWOOD NON SI FERMA E DIRIGE, PRODUCE E INTERPRETA IL SUO NUOVO FILM “CRY MACHO” IN USCITA A OTTOBRE 2021 – ANCHE IL VECCHIO CLINT DOVRÀ ARRENDERSI ALLA DITTATURA DELLO STREAMING: IL FILM, TRATTO DAL ROMANZO DI N. RICHARD NASH, VERRÀ DISTRIBUITO SIMULTANEAMENTE AL CINEMA E SUL SERVIZIO STREAMING "HBO MAX"… - VIDEO

DAGONEWS da "thewrap.com"

cry macho, il film di clint eastwood 6

Il prossimo film di Clint Eastwood, “Cry Macho” ha ricevuto il via libera da parte della Warner Bros. per la distribuzione nelle sale e su HBO Max (solo per il primo mese) il 22 ottobre 2021.

Il film, diretto, prodotto e interpretato da Eastwood, si basa sul romanzo drammatico di N. Richard Nash ambientato nel 1978, e parla di un ex-star del rodeo e allevatore di cavalli che accetta un incarico da un ex-capo per riportare il figlio a casa e toglierlo alla madre alcolizzata. Attraversando il Messico rurale verso il Texas, l’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente impegnativo, durante il quale il vecchio cowboy stanco troverà il proprio senso di redenzione, insegnando al ragazzo cosa significa essere un brav’uomo.

cry macho, il film di clint eastwood 1

“Cry Macho” è anche interpretato da Eduardo Minett e Dwight Yoakam. Oltre a Eastwood, i produttori sono Albert S. Ruddy Tim Moore e Jassica Meier. La sceneggiatura è stata scritta da Nick Schenck insieme all’autore del romanzo N. Richard Nash.

Questo è il primo film di Eastwood dopo “Richard Jewell” del 2019 e il primo in cui recita dopo “The Mule” del 2018, che ha anche diretto. Eastwood compirà 91 anni quando il film uscirà ad ottobre.

cry macho, il film di clint eastwood 3

La Warner Bros. ha già pubblicato alcune clip, e il film debutterà simultaneamente su HBO Max e al cinema, cosi come tutte le altre pubblicazioni cinematografiche della casa di produzione nel 2021.

il film di clint eastwood 'richard jewell' 2 cry macho, il film di clint eastwood 4 clint eastwood 9 clint eastwood the mule 7 the mule 5 il film di clint eastwood 'richard jewell' 3 cry macho cover cry macho, il film di clint eastwood 5 CLINT EASTWOOD IMPUGNA LA COLT clint eastwood the mule 4 the mule 3 clint eastwood the mule 2 clint eastwood dirty harry 1 cry macho, il film di clint eastwood 2