PROVACI ANCORA, JIMMY! – IL FONDATORE DI WIKIPEDIA JIMMY WALES VOLEVA SALVARE IL GIORNALISMO MA OVVIAMENTE NON CI È RIUSCITO! NEL 2017 HA LANCIATO “WIKITRIBUNE”, UNA SPECIE DI SOCIAL BASATO SULLA CONDIVISIONE DI ARTICOLI DI QUALITÀ, SENZA PAYWALL NÉ PUBBLICITÀ – PER ORA NON È DECOLLATO. ANZI, PURE WIKIPEDIA NON STA BENISSIMO…

TUTTI USANO L’ENCICLOPEDIA ONLINE MA SEMPRE MENO PERSONE VOGLIONO CONTRIBUIRE (FIGURARSI PAGARE)

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/solitudine-wikipedia-tutti-usano-rsquo-enciclopedia-online-ma-218700.htm

JIMMY WALES CI RIPROVA CON LE NEWS MA NESSUNO CI CREDE

Angelo Allegri per “il Giornale”

jimmy wales wikipedia

Il fondatore Jimmy «Jimbo» Wales ci riprova: la sua ultima creatura si chiama Wikitribune, un social basato sulla condivisione di articoli di qualità. Lanciato nel 2017 il progetto non sembra essere ancora decollato, ma l' ideatore insiste: «L' informazione del futuro passerà da social come il mio Wikitribune, senza paywall né pubblicità, sostenuti solo dalla comunità», ha dichiarato in una recente intervista al Sole24Ore.

wikitribune 1

Classe 1966, americano cresciuto in Alabama, finanziere appassionato di tecnologia, Wales è oggi presidente emerito della Fondazione Wikimedia, a cui ha donato la proprietà di Wikipedia. «La donazione è stata la cosa più stupida che ho fatto e anche quella più intelligente», ha detto. Stupida, ha spiegato, perché ha comportato la rinuncia a un bene il cui valore prudenziale è stato stimato intorno a tre miliardi.

wikitribune 2

Intelligente perché il carattere non profit del progetto ne ha garantito il successo. Da rilevare che nonostante tutto, il patrimonio di Wales non è proprio trascurabile e viene valutato intorno al miliardo di dollari.

wikitribune

Per quanto riguarda la fondazione di Wikipedia Wales è stato coinvolto in una controversia proprio con la sua creatura. Il miliardario si considera l' unico fondatore dell' enciclopedia online: fu lui a fornire i capitali iniziali e ad assumere come collaboratore Larry Sanger (che oggi non si occupa più di Wiki e che tra l' altro, è diventato uno dei più accaniti critici di ogni tipo di social). Visto che però Sanger ha elaborato buona parte del progetto e che almeno in una fase iniziale, i due, in articoli e interviste, si presentavano come co-fondatori, Wikimedia ha deciso di fare lo stesso.

wikitribune 3

La voce scritta in proposito da Wales è stata modificata e l' interessato ha anche dovuto scusarsi per essersi occupato personalmente della propria biografia, politica che le linee guida di Wiki cercano di scoraggiare. Quanto a Wikitribune a seppellire di recente l' iniziativa è stata la rivista Wired: «Wales, appassionato di stampa, da tempo nel board del Guardian, voleva salvare il giornalismo. Purtroppo non ci è riuscito».

jimmy wales wikipedia 1 jimmy wales wikipedia 2 jimmy wales wikipedia 3 wikitribune 4