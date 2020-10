PROVACI ANCORA SCARLETT! – DOPO DUE MATRIMONI FALLITI, A 36 ANNI SCARLETT JOHANSSON CREDE ANCORA NEL PRINCIPE AZZURRO: L’ATTRICE HA SPOSATO COLIN JOST, AL SUO FIANCO DAL 2017, IN UNA CERIMONIA INTIMA ALLA QUALE HANNO PARTECIPATO POCHI PARENTI E AMICI – I DUE SI ERANO FIDANZATI UFFICIALMENTE A MAGGIO E A LUGLIO LEI AVEVA SFOGGIATO UN ANELLO CON UNA PIETRA DA 11 CARATI (VERAMENTE BRUTTO!)…

Antonella Rossi per "www.vanityfair.it"

scarlett johansson e colin jost 8

Matrimonio a sorpresa per Scarlett Johansson. L’attrice, che il prossimo 22 novembre compirà 36 anni, ha detto «sì» a Colin Jost, al suo fianco dal 2017. La cerimonia di nozze si è svolta qualche giorno fa, ma la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore, confermata da Meals on Wheels America, associazione sostenuta dai neo sposi che offre pasti a persone disagiate.

«Siamo entusiasti di annunciare che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati lo scorso weekend in una cerimonia intima con i loro parenti e i loro cari, seguendo le indicazioni di sicurezza per il Covid-19», ha fatto sapere Meals on Wheels America dalla propria pagina Instagram, pubblicando la foto della Staten Island Ferry (il traghetto giallo che viaggia tra Manhattan e Staten Island, ndr) con la scritta «Jost Married», e invitando chi può a fare donazioni in questo momento così delicato.

scarlett johansson sposa colin jost

Le nozze, in realtà, non sono una vera e propria sorpresa. Già qualche settimana fa si vociferava di una cerimonia prossima. «Hanno spedito gli inviti», aveva rivelato una fonte vicina alla coppia a Ok! Magazine, anche se la data era top secret.

Scarlett Johansson e Colin Jost, anche lui attore, ma conosciuto soprattutto per il lavoro al Saturday Night Show come scrittore prima e scenggiatore poi, si erano fidanzati ufficialmente lo scorso maggio, dopo due anni di frequentazione.

scarlett johansson e colin jost 1

Lei aveva debuttato con il vistoso anello di fidanzamento, un gioiello da 11 carati, lo scorso luglio, in occasione del San Diego Comic-Con, dove aveva presentato il prequel di Black Widow. Per Scarlett quello con Colin è il terzo matrimonio. L’attrice è stata infatti legata prima a Ryan Reynolds, suo marito dal 2008 al 2011, e poi a Romain Dauriac, dal 2014 al 2017. Da lui ha avuto anche una bambina, Rose Dorothy, che oggi ha sei anni. Per Colin, invece, si tratta del primo matrimonio.

I due molto affiatati e poco mondani, sembrerebbero aver trovato il giusto equilibrio: «È molto affascinante, premuroso e romantico», ha confessato l’attrice qualche settimana fa ad Ellen DeGeneres nel corso del suo Show. In comune, conferma People, hanno un certo sense of humor e il sarcasmo. Il segreto, in fondo, è anche saper ridere insieme.

L'ANELLO DI SCARLETT JOHANSSON

colin jost e scarlett johansson scarlett johansson e colin jost 17 scarlett johansson e colin jost scarlett johansson e colin jost 2 scarlett johansson e ryan reynolds scarlett johansson e colin jost 3 scarlett johansson e romain dauriac scarlett johansson e colin jost 11 scarlett johansson e colin jost 12 scarlett johansson e colin jost 14 scarlett johansson e colin jost 1 scarlett johansson e colin jost 10 scarlett johansson e colin jost 13 scarlett johansson e colin jost 16 scarlett johansson e colin jost 15 scarlett johansson e colin jost 1 scarlett johansson e colin jost 19 scarlett johansson e colin jost 2 scarlett johansson e colin jost 18 scarlett johansson e colin jost 20 scarlett johansson e colin jost 3 scarlett johansson e colin jost 21 scarlett johansson e colin jost 4 scarlett johansson e colin jost 5 scarlett johansson e colin jost 7 scarlett johansson e colin jost 6 scarlett johansson e colin jost 9